Madeira inaugura espaço dedicado à acessibilidade e inclusão

A Madeira vai contar, a partir de amanhã, 28 de Outubro, com um novo espaço dedicado à promoção da acessibilidade, inclusão e autonomia das pessoas com diversidade funcional. O 'Espaço com Sentido' será inaugurado às 12 horas, nas instalações da Divisão de Acessibilidade e Ajudas Técnicas (DAAT), na Rua dos Ilhéus, no Funchal.

O projecto resulta de uma parceria entre a Direcção Regional de Educação e a Fundação MEO, tendo como principal objectivo facilitar o acesso a tecnologias de apoio e desenvolver respostas que contribuam para melhorar a qualidade de vida e a participação social das pessoas com necessidades específicas.

Integrado no programa 'Espaço com Sentido', da Fundação MEO, o novo equipamento permitirá realizar oficinas temáticas, acções de formação e actividades educativas, disponibilizando também acompanhamento especializado a pessoas com diversidade funcional, profissionais e respectivas famílias.

O espaço estará equipado com recursos tecnológicos e pedagógicos adaptados, permitindo a experimentação e utilização de ferramentas de apoio em áreas como a Comunicação Aumentativa e Alternativa, a acessibilidade digital e a inclusão educativa e social.

Segundo a Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia, a iniciativa pretende reforçar a autonomia individual, desenvolver competências e promover uma participação mais activa dos cidadãos nos diferentes contextos da vida quotidiana.

A inauguração contará com a presença do director regional de Educação, João Costa e Silva, da administradora-delegada da Fundação MEO, Madalena Albuquerque, e da directora da instituição, Carolina Pita Negrão, além de outros responsáveis da tutela regional da Educação.