XIX Exposição Solidária 'Laços Invisíveis' abre dia 9 na CMF
A Exposição Solidária regressa ao Átrio dos Paços da Câmara Municipal do Funchal e pode ser visitada entre 9 e 20 de Novembro, das 9 às 17 horas.
A iniciativa tem como objectivo principal apresentar os trabalhos desenvolvidos pelas instituições da Região Autónoma da Madeira que colaboram com voluntários durante todo o ano. Este ano, o tema é ‘Laços Invisíveis’, dedicado ao trabalho muitas vezes discreto dos voluntários, feito de tempo oferecido, pequenas tarefas e gestos que nem sempre são vistos ou valorizados.
A XIX Exposição Solidária é organizada pela Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Comissão Organizadora, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, a Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, a Casa São José, a Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, a Direcção Regional de Juventude e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.
Segundo a organização, a exposição pretende ser “um espaço de encontro e partilha”, aproximar a comunidade das instituições, despertar consciências e mostrar que “todos podemos fazer a diferença através de pequenos gestos de solidariedade”.
Fundada em 2002, a Associação Casa do Voluntário é IPSS desde 2004 e foi o primeiro Banco Local de Voluntariado criado em Portugal. Promove e divulga o voluntariado, forma voluntários para os integrar em instituições da Região e presta apoio social a crianças, jovens, adultos e idosos.
22 instituições participantes
1. Associação Casa do Voluntário
2. ADCF - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau
3. Casa São José
4. Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania
5. Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus
6. Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro
7. ADBRAVA – Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava
8. ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência – Funchal
9. APPDA – Associação Portuguesa Para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo
10. Assistência Social Adventista: Lar Adventista para Pessoas Idosas
11. Associação Alzheimer Portugal – Delegação da Madeira
12. Associação Casa do Voluntário – Programa Escolhas Pxo@EmpoweringFutures - E9G
13. Associação Juntos por Santa Clara
14. Associação Motociclismo da Madeira
15. Associação Protectora dos Pobres
16. Cáritas Diocesana do Funchal
17. Casa do Povo do Curral das Freiras
18. Centro de dia da Casa do Povo de São Roque
19. Instituto São João de Deus - Funchal
20. Lar de Idosos do Porto da Cruz
21. Lar de Idosos do Porto Moniz
22. Os Especiais – Associação de Inclusão Social