XIX Exposição Solidária 'Laços Invisíveis' abre dia 9 na CMF

A Exposição Solidária regressa ao Átrio dos Paços da Câmara Municipal do Funchal e pode ser visitada entre 9 e 20 de Novembro, das 9 às 17 horas.

A iniciativa tem como objectivo principal apresentar os trabalhos desenvolvidos pelas instituições da Região Autónoma da Madeira que colaboram com voluntários durante todo o ano. Este ano, o tema é ‘Laços Invisíveis’, dedicado ao trabalho muitas vezes discreto dos voluntários, feito de tempo oferecido, pequenas tarefas e gestos que nem sempre são vistos ou valorizados.

A XIX Exposição Solidária é organizada pela Associação Casa do Voluntário, em parceria com a Comissão Organizadora, a Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal - Garouta do Calhau, a Casa de Saúde Câmara Pestana - Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus, a Casa São José, a Causa Social - Associação para a Promoção da Cidadania, a Direcção Regional de Juventude e o Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro.

Segundo a organização, a exposição pretende ser “um espaço de encontro e partilha”, aproximar a comunidade das instituições, despertar consciências e mostrar que “todos podemos fazer a diferença através de pequenos gestos de solidariedade”.

Fundada em 2002, a Associação Casa do Voluntário é IPSS desde 2004 e foi o primeiro Banco Local de Voluntariado criado em Portugal. Promove e divulga o voluntariado, forma voluntários para os integrar em instituições da Região e presta apoio social a crianças, jovens, adultos e idosos.

22 instituições participantes

1. Associação Casa do Voluntário

2. ADCF - Associação de Desenvolvimento Comunitário do Funchal – Garouta do Calhau

3. Casa São José

4. Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania

5. Casa de Saúde Câmara Pestana – Irmãs Hospitaleiras do Sagrado Coração de Jesus

6. Núcleo Regional da Madeira da Liga Portuguesa Contra o Cancro

7. ADBRAVA – Associação de Desenvolvimento da Ribeira Brava

8. ADRA – Associação Adventista para o Desenvolvimento, Recursos e Assistência – Funchal

9. APPDA – Associação Portuguesa Para as Perturbações de Desenvolvimento e Autismo

10. Assistência Social Adventista: Lar Adventista para Pessoas Idosas

11. Associação Alzheimer Portugal – Delegação da Madeira

12. Associação Casa do Voluntário – Programa Escolhas Pxo@EmpoweringFutures - E9G

13. Associação Juntos por Santa Clara

14. Associação Motociclismo da Madeira

15. Associação Protectora dos Pobres

16. Cáritas Diocesana do Funchal

17. Casa do Povo do Curral das Freiras

18. Centro de dia da Casa do Povo de São Roque

19. Instituto São João de Deus - Funchal

20. Lar de Idosos do Porto da Cruz

21. Lar de Idosos do Porto Moniz

22. Os Especiais – Associação de Inclusão Social