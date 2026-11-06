Morreu Lucínio Falé, antigo dirigente do PCP na Madeira

Lucínio Falé, antigo dirigente da Organização Regional da Madeira do PCP, faleceu aos 82 anos. Destacou-se na actividade política regional em 1976 e 1977, num período marcado pela consolidação da democracia após o 25 de Abril.

Militante comunista desde 1974 e funcionário do partido desde 1975, Falé participou na organização do movimento operário madeirense e na oposição à violência bombista e ao independentismo da FLAMA.

Antes da Revolução, esteve envolvido nas campanhas eleitorais da CDE, em 1969 e 1973, e em acções reivindicativas de trabalhadores.

Eleito para o Comité Central do PCP em 1979, integrou aquele órgão até 1988. Assumiu também responsabilidades nas estruturas partidárias de Lisboa e Viseu, passando, em 1990, a desempenhar funções centrais na direcção comunista.

O PCP lamentou a morte do antigo dirigente e apresentou condolências à família.

O velório realiza-se hoje, a partir das 17 horas, no Edifício Saudade, no Cemitério de Carnide, em Lisboa.