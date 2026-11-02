Álbum de caricaturas de 1945 revela humor dos alunos do antigo Liceu

Um álbum de caricaturas produzido no ano lectivo de 1944-1945, que reúne retratos satíricos de alunos, professores e dirigentes do antigo Liceu, é a peça em destaque durante o mês de Novembro na rubrica ‘Peças com História’, da Escola Secundária Jaime Moniz.

O documento, pertencente à colecção da Biblioteca Jaime Moniz, inclui caricaturas acompanhadas de versos humorísticos que retratam características físicas, traços de personalidade e particularidades dos estudantes dos 5.º, 6.º e 7.º anos.

Ao contrário dos tradicionais livros de curso das décadas de 1960 e 1970, geralmente dedicados aos finalistas, este álbum apresenta uma participação mais abrangente, embora não contemple a totalidade dos alunos matriculados naqueles anos.

Constituído por folhas soltas unidas por um cordel, o exemplar constitui um testemunho das relações entre estudantes e das manifestações de humor e sátira numa época marcada pela disciplina e pelo controlo ideológico do Estado Novo.

A pesquisa e apresentação da peça são da autoria de Lília Castanha.