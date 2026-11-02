Paulo Neves defende que Orçamento do Estado para 2027 “pensa na juventude”

O deputado do PSD-Madeira na Assembleia da República, Paulo Neves defendeu, esta segunda-feira, junto à Universidade da Madeira (UMa), que o Orçamento do Estado para 2027 valoriza e apoia os jovens.

“Este é um orçamento do Estado que pensa na juventude, que defende a juventude, que tem sensibilidade para as questões que preocupam os nossos jovens e isso deve ser, sem dúvida, referenciado e valorizado”, afirmou, citado em nota do PSD-M enviada hoje à imprensa.

O parlamentar destacou a manutenção do IRS Jovem, que já abrangeu mais de 962 mil jovens, o apoio à compra da primeira habitação e a majoração de 10% ao financiamento da Universidade da Madeira, “uma questão que nós andamos anos e anos a pedir ao Governo da República que reforçasse, porque a Madeira tem condições particulares de maior gasto e necessita de ter um orçamento maior para gastar em termos de Universidade da Madeira, que deve ser compensado pelo Orçamento do Estado”.

Paulo Neves considerou ainda que a proposta é globalmente positiva para a Região e classificou como incompreensível a posição dos partidos da oposição eleitos pela Madeira.

“Temos um crescimento de 6% nas transferências da República para a Madeira, temos uma transferência que vai compensar a Lei das Finanças regionais, sendo de lembrar que, na altura do PS, não havia compensação nenhuma. Temos, ainda, um Orçamento que se compromete a pagar os 50% do novo Hospital, sendo igualmente de assinalar que, na altura do PS, não era assim e, portanto, é de uma surpresa extraordinária a posição que o PS teve na votação deste Orçamento do Estado, votando contra um Orçamento que dá mais 6% do que aquilo que dava o ano passado e muito mais do que aquilo que dava na altura em que o PS era Governo”, frisou.

O social-democrata referiu que o mesmo se aplica ao Chega (que votou contra) e ao JPP (que se absteve), e que garantem defender os interesses da Madeira. “Não, isto não é defender os interesses da Madeira. Defender os interesses da Madeira é fazer como o presidente do Governo Regional fez junto do primeiro-ministro, defendendo os interesses financeiros do Orçamento Regional e o que tem de receber do Orçamento de Estado”, reforçou.

Paulo Neves lembrou também que o documento “também ajuda a pagar a dívida da Região” e prevê a baixa do IRC, o que permitirá reduzir ainda mais o imposto a nível regional.

“A verdade é que nós já temos não só os impostos mais baixos do País como, agora, e a nível do IRC, atingimos os impostos mais baixos da Europa”, disse, considerando que “esta é uma grande vitória da Madeira”.