PSP multou automobilistas que buzinaram no Rossio

Os ânimos voltaram a exaltar-se no Rossio depois de a PSP ter multado carros que buzinavam quando passavam pela zona da concentração pelo direito à habitação, convocada pela acampada de Lisboa após a carga policial na última madrugada.

Uma testemunha contou aos jornalistas que elementos da PSP começaram a multar automobilistas por considerarem que "buzinadelas durante uma manifestação não era admissível".

"Estou aqui há duas horas e tudo estava perfeitamente pacífico e de repente olhei para trás e tinha a polícia de intervenção e as coisas descambaram", contou.

No local estava a jurista Joana Marques Brás, que condenou o comportamento da PSP.

"Se as pessoas têm de pagar 60 euro para mostrar o seu ato de protesto a favor desta manifestação vão pagá-los. O que está em cima da mesa aqui é autuarem pessoas que mostraram o seu protesto com uma buzina. Neste momento aquilo que a polícia conseguiu foi que as pessoas passassem nesta praça e buzinassem ininterruptamente", contou.

Entretanto, as carrinhas do Corpo de Intervenção abandonaram a praça do Rossio e as pessoas continuaram a gritar palavras de ordem e os carros a buzinarem.

No Instagram da acampada de Lisboa é contado que a polícia de trânsito "parou dois carros que buzinaram em solidariedade à acampada", dizendo aos automobilistas que "estavam a cometer uma infração à lei do trânsito e terão de pagar uma multa de 60 euros".