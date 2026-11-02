Campanha 'Taxa Zero ao Volante' arranca amanhã com cinco ações de fiscalização

A campanha «Taxa Zero ao Volante» arranca amanhã, 3 de novembro, com cinco ações conjuntas de sensibilização e fiscalização no território continental, numa iniciativa da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Polícia de Segurança Pública (PSP), que decorre até dia 9 e constitui a última das onze campanhas previstas no Plano Nacional de Fiscalização (PNF) de 2026.

Sob o lema «Taxa Zero ao Volante», a iniciativa pretende alertar para os riscos da condução sob o efeito do álcool, um dos factores que contribuem para a sinistralidade rodoviária.

Os dados da ANSR revelam que, em Portugal, em 2025, por cada 100 vítimas mortais de acidentes rodoviários submetidas a autópsia, 28 apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legal. Destas, 78% registavam uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime.

À semelhança das restantes campanhas do PNF 2026, a iniciativa integra duas componentes: sensibilização, assegurada pela ANSR, e fiscalização, a cargo da GNR e da PSP, com especial enfoque nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves, nomeadamente a condução sob o efeito do álcool.

Entre 3 e 9 de novembro, estão previstas cinco ações conjuntas de sensibilização e fiscalização no território continental, complementadas pela participação dos serviços das administrações regionais dos Açores e da Madeira.

As equipas da ANSR vão sensibilizar os condutores para os riscos da condução sob o efeito do álcool, em simultâneo com as operações de fiscalização da GNR e da PSP. A campanha será também divulgada através dos meios digitais, reforçando a mensagem de prevenção e a promoção de comportamentos mais seguros na estrada.

Em 2025, no âmbito da fiscalização, foram realizados cerca de 2,1 milhões de testes de álcool em Portugal continental. Por cada 100 testes efectuados, foram detectadas 1,6 infracções.

A ANSR alerta que mesmo pequenas quantidades de álcool podem afectar a atenção, atrasar o tempo de reacção perante um perigo e prejudicar a capacidade de decisão. Os seus efeitos comprometem a segurança de todos os utentes da estrada, incluindo passageiros, peões e ciclistas.

A prevenção começa antes de sair de casa. As autoridades recomendam que os condutores planeiem o regresso antes de consumirem bebidas alcoólicas, combinem antecipadamente quem vai conduzir e garantam que essa pessoa não bebe. Em caso de consumo de álcool, devem optar pelos transportes públicos, táxi ou outro serviço de transporte com motorista, evitando igualmente aceitar boleia de alguém que tenha bebido.

A campanha «Taxa Zero ao Volante» encerra o Plano Nacional de Fiscalização de 2026, desenvolvido anualmente pela ANSR, em articulação com a GNR e a PSP, com base nas recomendações europeias e no quadro estratégico Visão Zero 2030, que tem como objectivo a eliminação de vítimas mortais nas estradas.

A mensagem das autoridades é clara: sentir-se bem não significa estar em condições de conduzir. Se beber, não conduza.