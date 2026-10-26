Rota entre a Terceira e o Funchal regista ocupação de 78%

A ligação aérea directa entre a ilha Terceira, nos Açores, e o Funchal, inaugurada a 2 de Junho deste ano, apresenta uma taxa média de ocupação de 78%, tendo transportado um total de 4.222 passageiros desde o início da operação.

Segundo a companhia aérea açoriana, os primeiros indicadores de desempenho apontam para uma boa aceitação da nova rota, criada para reforçar a mobilidade entre os arquipélagos da Madeira e dos Açores, oferecendo uma alternativa às ligações que já eram asseguradas através de Ponta Delgada.

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A operação resulta da actualização das Obrigações de Serviço Público (OSP) que regulam as ligações aéreas entre as duas regiões autónomas, passando a complementar a oferta existente entre Ponta Delgada e o Funchal.

Oferta reforçada durante o Verão

Numa fase inicial, a ligação entre a Terceira e a Madeira contou com uma frequência semanal, tendo a oferta sido reforçada durante os meses de Julho e Agosto, período em que passaram a ser asseguradas duas ligações por semana.

Durante estes dois meses, os voos com partida da Terceira para o Funchal realizaram-se às segundas e quintas-feiras, enquanto as viagens de regresso à ilha açoriana decorreram às terças e sextas-feiras.

O reforço permitiu aumentar as possibilidades de deslocação directa entre os dois destinos durante a época alta, sem necessidade de efectuar escala em Ponta Delgada.

A rota vai continuar a ser operada durante esta temporada de Inverno IATA, embora com uma frequência semanal. De acordo com a programação anunciada, os voos passam a realizar-se às quartas-feiras, com partida da ilha Terceira às 13h30 e regresso do Funchal às 17h35, em ambos os casos à hora local.