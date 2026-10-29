Madeira vende 15% das casas de luxo em menos de um mês

Na ilha da Madeira, cerca de 15% das casas de luxo anunciadas por mais de um milhão de euros foram vendidas em menos de um mês, no 3.º trimestre de 2026. Os dados do idealista, divulgados esta quinta-feira, mostram que o mercado madeirense também regista transacções rápidas no segmento imobiliário de gama alta, embora a percentagem fique aquém da observada nos principais mercados nacionais.

A análise revela que menos de 10% das casas de luxo anunciadas na ilha saíram do mercado em menos de uma semana. Quando o prazo se alarga a 30 dias, a proporção sobe para cerca de 15%, um resultado semelhante ao de Setúbal.

No conjunto do País, aproximadamente uma em cada cinco habitações de luxo encontrou comprador em menos de um mês. Cerca de 9% foram vendidas nos primeiros sete dias, enquanto 12% demoraram entre uma semana e um mês.

O contraste é mais acentuado quando se comparam os mercados regionais. Faro lidera nas vendas realizadas em menos de sete dias, com 16% do stock, seguido do Porto (12%), de Setúbal (11%) e de Aveiro (10%). No prazo de um mês, cerca de um quarto das casas de luxo é vendido nos distritos de Faro e Porto, enquanto Lisboa e Aveiro se aproximam de um quinto.

No Funchal, a absorção da oferta é mais demorada: 51% das casas de luxo são vendidas entre três meses e um ano. Este dado evidencia que, apesar de uma parte dos imóveis de gama alta encontrar comprador rapidamente na Madeira, uma parcela significativa permanece no mercado durante vários meses.

A análise do idealista/data permite, assim, distinguir dois ritmos no segmento imobiliário de luxo da região: uma parte da oferta consegue concretizar vendas em poucas semanas, mas a maioria não integra o grupo das transacções mais rápidas. Os resultados referem-se ao período de Julho a Setembro de 2026 e a imóveis anunciados por mais de um milhão de euros.