Torrestir prevê investir 30 milhões na Madeira

O grupo Torrestir está a estudar um investimento de cerca de 30 milhões de euros na construção de um novo centro logístico em Câmara de Lobos, destinado a reforçar a capacidade de armazenagem e distribuição de mercadorias na Madeira.

O projecto foi apresentado esta manhã ao secretário regional da Economia, José Manuel Rodrigues, numa reunião com o presidente do grupo, Fernando Torres, e o director executivo, Luís Torres, na qual participou também o presidente da Madeira Parques Empresariais, Gonçalo Pimenta.

"Nós temos projectado um investimento a rondar os 30 milhões de euros. Estamos em fase de estudo", afirmou Luís Torres, esclarecendo que a localização ainda depende da conclusão dos trabalhos técnicos.

A futura infraestrutura deverá permitir armazenar e distribuir produtos alimentares, electrónicos, electrodomésticos e farmacêuticos, servindo empresas e consumidores finais, incluindo entregas ao domicílio.

O responsável pretende criar um "centro dinâmico, dotado de automatismos", capaz de responder à insuficiência de capacidade de armazenagem identificada na Região.

O projecto contempla ainda serviços de 'cross-docking', que permitem receber e expedir mercadorias quase de imediato, acelerando a distribuição.

Segundo Luís Torres, a maior disponibilidade de produtos na ilha permitirá reduzir a dependência dos transportes marítimos e evitar o recurso ao transporte aéreo em situações de ruptura de abastecimento.