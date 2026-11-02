Zverev é o novo líder do ténis mundial no regresso de Nuno Borges ao top 50
O alemão Alexander Zverev é o novo líder da hierarquia mundial de ténis, posição que nunca ocupou, numa tabela hoje divulgada que regista o regresso do português Nuno Borges ao top 50 do ranking ATP.
Alexander Zverev chegou pela primeira vez ao topo ao atingir as meias-finais do ATP 500 de Viena, em que perdeu diante do australiano Alex De Minaur. Com este desempenho, o germânico destronou da liderança da ATP o italiano Jannik Sinner, que desceu a segundo, enquanto o espanhol Carlos Alcaraz, que conquistou o torneio na Áustria, manteve a terceira posição.
Uma das novidades do top 10 é a entrada do estreante espanhol Rafael Jódar, de 20 anos, que beneficiou da descida do canadiano Félix Auger-Aliassime (13.º), e que agora é 10.º na corrida ao apuramento para as ATP Finals.
O norte-americano Ben Shelton (4.º ATP), o russo Daniil Medvedev (5.º) e o italiano Flavio Cobolli (6.º) mantiveram as posições, enquanto o francês Arthur Fils (7.º), o norte-americano Frances Tiafoe (8.º) e De Minaur (9.º) subiram uma.
O português Nuno Borges, que viu a posição alavancada pela presença nos quartos de final do torneio ATP 500 de Basileia, na Suíça, subiu quatro posições em relação ao último ranking e segue agora no 49.º posto, com 1.075 pontos.
O tenista da Maia é o primeiro dos três portugueses no top 100 mundial, seguido de Jaime Faria, que manteve o 57.º posto, com 941 pontos, e Henrique Rocha, no 99.º, com 596, que representa o seu melhor lugar da carreira.
Na vertente de pares, Francisco Cabral caiu uma posição e segue no 28.º lugar.
Já a hierarquia feminina é comandada pela cazaque Elena Rybakina, seguida pela bielorrussa Aryna Sabalenka e pela russa Mirra Andreeva.