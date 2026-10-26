Rui Borges admite "insatisfação natural" e anuncia 'revolução'

O treinador do Sporting, Rui Borges, afirmou hoje que existe uma "insatisfação natural" na equipa depois de duas derrotas seguidas e revelou que vai fazer uma 'revolução' no 'onze' inicial frente ao Marítimo, na Taça da Liga de futebol.

"É natural que exista um momento de maior intranquilidade, mas temos de lidar com isso. Acredito que os jogadores querem vencer e que querem muito disputar este troféu. A insatisfação é natural. Estamos a falar de uma equipa grande e quando não se ganha, isso sente-se", afirmou rui Borges.

Em declarações divulgadas pela Sporting TV, o técnico de 45 anos admitiu que irá fazer bastantes alterações na equipa que vai estar de início no Estádio José Alvalade, mas mostrou-se confiante na qualidade dos jogadores menos utilizados.

"Não tenho dúvidas de que quem jogará vai dar uma boa resposta. O objetivo é vencer a competição. É sempre difícil. Passadas 48 horas estamos a jogar outra vez. O lado positivo é que todos estão disponíveis. Isto também abre portas aos jovens que estão à espera de uma oportunidade", referiu.

Na última semana, os 'leões' sofreram a primeira derrota da temporada, ao 'caírem' em casa perante o LASK Link (3-2), para a Liga dos Campeões, e depois a primeira derrota na I Liga, também no Estádio José Alvalade, mas perante o Académico Viseu (2-1).

O Sporting-Marítimo, que marca o arranque dos quartos de final da Taça da Liga, está agendado para a terça-feira às 20:15.

Na quarta-feira, é a vez do FC Porto--Académico de Viseu, seguido do Sporting de Braga--Famalicão e Benfica--Gil Vicente, ambos na quinta-feira.

O mais recente modelo da Taça da Liga, que vai na 20.ª edição, apenas qualifica para os quartos de final os seis primeiros classificados da I Liga da temporada anterior, aos quais se juntam os dois primeiros posicionados da II Liga, com Vitória de Guimarães, atual detentor do título e nono em 2025/26, a ficar de fora.

A final four volta a disputar-se no Estádio Municipal de Leiria, com as meias-finais marcadas para 05 e 06 de janeiro do próximo ano e a final para 09 de janeiro.