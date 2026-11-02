Funchal regista uma das 31 mortes contabilizadas pela Autoridade Marítima Nacional

A morte de um turista suíço, de 64 anos, nas Piscinas da Doca do Cavacas, no Funchal, a 19 de Outubro, integra o balanço de 31 acidentes mortais registados pela Autoridade Marítima Nacional (AMN) durante a época balnear de 2026.

De acordo com os dados divulgados hoje pela AMN, entre 1 de Maio e 31 de Outubro foram contabilizados 31 acidentes mortais em praias e outras zonas marítimas sob jurisdição daquela autoridade, sendo 17 por afogamento, 12 associados a doença súbita e dois de causa desconhecida.

O caso ocorrido no Funchal está incluído no grupo de seis acidentes mortais registados em praias marítimas fora da época balnear.

Turista morre na Praia da Doca do Cavacas Vítima, com cerca de 60 anos, foi encontrada dentro de água e assistida pelos nadadores-salvadores, mas não foi possível reverter a situação

O acidente aconteceu na tarde de 19 de Outubro e, segundo a Autoridade Marítima Nacional, o alerta foi recebido pelas 16 horas, através do Subcentro de Coordenação de Busca e Salvamento Marítimo do Funchal, tendo sido mobilizados elementos da Polícia Marítima, da Equipa Medicalizada de Intervenção Rápida (EMIR), dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Cruz Vermelha Portuguesa.

À chegada das equipas de socorro, o homem encontrava-se em paragem cardiorrespiratória. Foi retirado da água pelos nadadores-salvadores que se encontravam de serviço nas piscinas naturais, os quais iniciaram manobras de suporte básico de vida, em colaboração com os profissionais da EMIR. Apesar das tentativas de reanimação, não foi possível reverter a situação, tendo o óbito sido declarado pela médica da EMIR.

Após contacto com o Ministério Público, o corpo foi encaminhado para o Gabinete Médico-Legal e Forense da Madeira. O Gabinete de Psicologia da Polícia Marítima foi igualmente ativado, tendo o Comando Local da Polícia Marítima do Funchal tomado conta da ocorrência. As causas da morte não foram divulgadas.

Autoridade Marítima confirma morte de turista na Doca do Cavacas Um homem de 64 anos, de nacionalidade suíça, morreu esta tarde enquanto se encontrava a banhos no Complexo Balnear da Doca do Cavacas, no Funchal, confirmou a Autoridade Marítima Nacional (AMN).

No balanço global da época balnear de 2026, a AMN contabilizou 17 mortes por afogamento, correspondendo a mais de metade dos acidentes mortais registados.

Destas ocorrências, quatro aconteceram em praias marítimas vigiadas, oito em praias marítimas não vigiadas, duas em praias marítimas fora da época balnear e três em zonas marítimas não vigiadas.

As doenças súbitas estiveram na origem de 12 mortes, enquanto em duas situações a causa permaneceu desconhecida.

Relativamente ao tipo de local, 11 acidentes mortais ocorreram em praias marítimas vigiadas, outros 11 em praias marítimas não vigiadas, seis em praias marítimas fora da época balnear e três em zonas marítimas não vigiadas.

AMN regista mais de 1.400 salvamentos durante a época balnear

Durante o período compreendido, a Autoridade Marítima Nacional realizou ainda 1.479 salvamentos e 2.782 acções de primeiros socorros.

Os números integram o balanço da assistência balnear nas praias marítimas, fluviais e lacustres sob jurisdição da AMN, divulgado no final da época balnear de 2026.