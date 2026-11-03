Saiba o que hoje é notícia

Cerca de 210 milhões de eleitores norte-americanos decidem hoje quem - republicanos ou democratas - irá controlar o Congresso dos Estados Unidos (EUA) durante os últimos dois anos do segundo mandato presidencial de Donald Trump.

Em jogo estão os 435 lugares na Câmara dos Representantes (câmara baixa do Congresso) e cerca de um terço (35) dos 100 postos no Senado (a câmara alta). Hoje também 36 estados elegem o governador. Outros responsáveis estaduais e locais são igualmente eleitos.

As eleições intercalares norte-americanas ('midterms'), deverão ser marcadas pelo habitual castigo do eleitorado à administração em funções, mas para Donald Trump e os republicanos poderá significar o fim do domínio absoluto nas instituições políticas.

O nome de Trump não está no boletim de voto, mas ao longo das últimas semanas o líder republicano fez questão de centrar a campanha em si.

"Imaginem que também estou no boletim de voto", apelou de forma reiterada nos comícios dos candidatos republicanos, juntamente com a promessa de oferecer 5 mil dólares (cerca de 4.400 euros) a todos os cidadãos adultos norte-americanos, caso os republicanos vençam as eleições.

Na reta final da campanha, anunciou uma recompensa de um milhão de dólares (mais de 890 mil euros) para quem denunciar fraudes nas eleições.

Atualmente, os republicanos controlam as duas câmaras.

A perda de pelo menos uma das câmaras dificultaria a aprovação da agenda legislativa de Trump durante os últimos dois anos do mandato e permitiria aos democratas lançar investigações parlamentares à administração.

Na câmara baixa, os republicanos têm atualmente uma maioria pouco confortável, com 218 congressistas no limiar da maioria, mas estados como o Texas, Ohio ou Iowa estão recorrentemente nas sondagens como volúveis a uma mudança que poderá alterar o equilíbrio de forças.

No Senado, os republicanos têm 53 senadores contra 45 democratas e dois independentes.

Hoje, também é notícia:

CULTURA

A Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid, abre as portas de uma exposição dedicada à vida, obra e influência na cultura hispânica de Luís de Camões, com base num património de obras que inclui algumas "joias".

A exposição "Camões. Vida, obra e permanência na cultura hispânica" será inaugurada pelos chefes de Estado de Portugal e de Espanha, o Presidente António José Seguro e o Rei Felipe VI, e ficará aberta ao público até 14 de fevereiro de 2027, com entrada gratuita.

A exposição integra, por exemplo, algumas das primeiras edições e as primeiras traduções para castelhano de "Os Lusíadas", sendo maioritariamente formada por obras que pertencem à própria Biblioteca Nacional de Espanha.

Mas estarão também em Madrid obras que foram levadas desde várias instituições em Portugal propositadamente para esta exposição, como a única edição que se mantém completa hoje de "Saudades da Terra" (escrito entre 1586 e 1590), de Gaspar Frutoso.

DESPORTO

O Sporting, já sem Rui Borges no comando técnico, procura regressar aos triunfos na Liga dos Campeões de futebol, ao defrontar os ucranianos do Shakhtar Donetsk na quarta jornada da fase de liga, em encontro a ser disputado no estádio de Stamford Bridge, em Londres.

O técnico, de 45 anos, foi afastado do comando dos 'leões' no domingo e será rendido neste jogo por Tiago Fernandes, responsável pela equipa B, num jogo em que o Sporting tenta regressar às vitórias, depois de, na última ronda, ter sido surpreendido em casa na receção aos austríacos do LASK Linz, ao perder por 3-2.

Os 'leões' chegam a esta jornada com seis pontos e podem, em caso de triunfo, dar um passo importante com vista a atingirem pelo menos o play-off, frente a uma equipa ucraniana que já soma quatro pontos, tendo surpreendido nos seus embates com os neerlandeses do PSV, empate 1-1, e vencido os gregos do AEK por 3-1.

ECONOMIA

O Governo assina com a Lufthansa, em Lisboa, o contrato de venda parcial da TAP, após a proposta do grupo alemão ter sido a escolhida para a compra de uma participação minoritária na companhia aérea portuguesa.

Na assinatura do contrato de venda de capital da TAP está prevista uma intervenção do primeiro-ministro, Luís Montenegro, e do presidente executivo do grupo Lufthansa, Carsten Spohr, segundo uma nota do Ministério das Finanças divulgada esta segunda-feira.

Vão ainda estar presentes os ministros das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, e das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz.

O Governo selecionou, em 14 de outubro, a Lufthansa para a privatização parcial da TAP, com uma proposta de 1.201 milhões de euros para até 49,9% do capital, prevendo concluir a operação até ao início de 2028.

INTERNACIONAL

Os partidos da oposição em Israel reúnem-se para discutir a construção de um governo alternativo ao bloco do atual primeiro-ministro, depois de terem alcançado consenso sobre o nome de Gadi Eisenkot para liderar o próximo executivo.

A marcação da reunião, num hotel em Herzliya, próximo de Telavive, foi avançada na segunda-feira pelo Yashar!, partido de Eisenkot, que ficou em segundo lugar, com 21 deputados, nas legislativas realizadas na terça-feira passada, e pelo líder do Yisrael Beitenu (Israel é a Nossa Casa), Avigdor Lieberman, que elegeu sete candidatos.

O Yashar! e o Yisrael Beitenu são duas das quatro forças judaicas do chamado bloco da mudança contra o Likud, do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que ganhou a votação, com 27 lugares, e procura manter-se no poder.

Mas o bloco pró-governo, que além do Likud conta com a extrema-direita e com os ultraortodoxos, não conseguiu os 61 lugares necessários no parlamento israelita (Knesset) para ter uma maioria.

O bloco da mudança também não alcançou essa maioria, ficando a 13 lugares de distância e dependente das duas formações árabes, que elegeram 19 deputados após uma participação histórica desta minoria, que representa 21% da população.

O Presidente de Israel, Isaac Herzog, começará na quarta-feira as consultas com os partidos que obtiveram menos lugares e, no dia seguinte, vai reunir-se com as restantes forças.

Assim que Isaac Herzog designar um candidato para formar governo, este terá 28 dias para negociar com potenciais parceiros de coligação, após os quais poderá solicitar uma prorrogação de outros 14.

Caso o candidato não consiga formar uma coligação, a decisão regressa ao Presidente, que poderá escolher outro nome para tentar novamente a formação de um executivo durante 28 dias, sem possibilidade de prorrogação.

PAÍS

O casal acusado de ter roubado, sequestrado e matado um homem de 80 anos, em meados de janeiro deste ano, no concelho de Aljustrel, distrito de Beja, começa a ser julgado.

Os alegados homicidas, ambos de 40 anos e a aguardar julgamento em prisão preventiva, estão acusados pelo Ministério Público de um crime de roubo, um crime de sequestro agravado e um crime de homicídio qualificado cada um.

De acordo com a acusação, à qual a Lusa teve acesso, o casal, que vivia em união de facto, era vizinho da vítima e a mulher frequentava a sua casa, na aldeia de Jungeiros, no concelho de Aljustrel, onde tomava refeições e de quem recebia dinheiro.

Segundo o MP, na tarde do dia 16 de janeiro deste ano, ambos deslocaram-se à residência do idoso, tendo o homem exigido que a vítima lhe entregasse dinheiro.

Ambos terão depois desferido "um número não concretamente determinado de golpes na cabeça" do idoso com um objeto com lâmina.

Os arguidos, consumidores habituais de droga, apropriaram-se de dinheiro, cujo valor concreto não foi apurado, e das chaves do automóvel da vítima, e colocaram o idoso na bagageira do carro, pode ler-se no despacho de acusação.

Depois, conduziram até junto de um poço no concelho vizinho de Ferreira do Alentejo, partiram o cadeado que selava a tampa e lançaram a vítima para o seu interior.

POLÍTICA

O Presidente da República inicia uma deslocação a Espanha para participar na Cimeira Ibero-Americana, na quarta e quinta-feira, em Madrid, e assistir ao doutoramento honoris causa de António Guterres pela Universidade de Salamanca, na sexta-feira.

O chefe de Estado, António José Seguro, inaugura hoje com o Rei de Espanha, Felipe VI, uma exposição dedicada a Luís Vaz de Camões, designada "Camões. Vida, obra e permanência na cultura hispânica", que ficará aberta ao público na Biblioteca Nacional de Espanha, em Madrid, até 14 de fevereiro de 2027.

Pela primeira vez desde que foi eleito Presidente da República, em março de 2025, Seguro participa numa cimeira ibero-americana, na quarta e na quinta-feira, em Madrid, que será também a primeira em que participa o primeiro-ministro, Luís Montenegro, tendo Portugal estado representado no encontro que se realizou no Equador em 2024 pelo Presidente da República de então, Marcelo Rebelo de Sousa.

SOCIEDADE

A Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), a Polícia de Segurança Pública (PSP) e a GNR lançam na terça-feira a campanha "Taxa Zero ao Volante" para alertar para os riscos da condução sob a influência do álcool.

Em comunicado, a ANSR, a PSP e a Guarda Nacional Republicana (GNR) lembram que em cada 100 vítimas mortais de acidentes rodoviários submetidas a autópsia, em Portugal em 2025, 28 apresentavam uma taxa de álcool no sangue superior ao limite legal.

"Destas, 78% apresentavam uma taxa igual ou superior ao valor a partir do qual a condução constitui crime", é referido na nota.

No âmbito da campanha, que termina dia 09 de novembro, a ANSR realizará ações de sensibilização enquanto as operações de fiscalização, com o foco nos comportamentos de risco associados aos acidentes graves e em particular na deteção da condução sob o efeito do álcool, ficam a cargo da PSP e da GNR.

A ANSR, a GNR e a PSP alertam que "o álcool compromete a capacidade de condução e aumenta o risco de acidente, mesmo quando o condutor sente que está em condições de conduzir".