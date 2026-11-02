Greve na Educação com adesão de 3,4% sem encerrar escolas

A greve convocada para esta segunda-feira, 2 de Novembro, pelo Sindicato Nacional dos Trabalhadores dos Serviços e de Entidades com Fins Públicos (STTS) registou uma adesão de 3,4% nas escolas e serviços da Secretaria Regional de Educação, Ciência e Tecnologia.

De acordo com os dados disponibilizados pela tutela, dos 4.736 trabalhadores em exercício de funções, 160 aderiram à paralisação, dos quais 71 no turno da manhã e 89 no turno da tarde.

A greve não provocou o encerramento de qualquer estabelecimento de ensino, embora cinco escolas tenham registado perturbações parciais na actividade lectiva. Também nenhum dos serviços da Secretaria Regional de Educação encerrou devido à paralisação.