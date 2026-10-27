Montenegro afirma que falou nos dois dias seguintes às manifestações

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, recusou hoje ter estado em silêncio perante as manifestações de protesto pela falta de acesso à habitação em Portugal, contrapondo que falou nos dois dias seguintes aos protestos de rua.

Luís Montenegro fez apenas esta breve referência sobre a questão da habitação na parte de debate com o presidente do Grupo Parlamentar do PSD, Hugo Soares, na abertura do debate na generalidade da proposta do Governo de Orçamento do Estado para 2027 na Assembleia da República.

"Àqueles que dizem que o primeiro-ministro não falou, nunca se esqueçam que falou no primeiro e no segundo dia em que houve manifestações na rua em Portugal", declarou.