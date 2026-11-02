Trump diz que eleições de terça-feira são as mais importantes dos EUA

Donald Trump afirmou hoje que as eleições legislativas de terça-feira nos Estados Unidos são as mais importantes da vida dos americanos, numa última tentativa de mobilizar os apoiantes antes da votação que a oposição democrata espera dominar claramente.

"Estamos na véspera das eleições de meio de mandato, as mais importantes, eu acho, de nossas vidas", afirmou o presidente americano, que já tinha falado cerca de vinte e cinco minutos a elogiar detalhadamente a renovação de um grande lago em Washington, em frente ao qual fez o seu último discurso de campanha.

E sublinhou que "o Partido Democrata indicou os candidatos mais radicais e perigosos da história dos Estados Unidos".

Trump chegou a afirmar que são "jihadistas e membros da Irmandade Muçulmana", uma acusação infundada que repetiu durante a campanha contra o candidato democrata ao Senado por Michigan, Abdul El-Sayed, que se fosse eleito, se tornaria o primeiro senador muçulmano da história dos Estados Unidos.

O presidente chegou ao evento de hoje após uma campanha frenética pelo país, durante a qual realizou 25 comícios em vários estados, principalmente redutos republicanos que, segundo as pesquisas, estão a inclinar-se para os democratas, como Texas, Iowa ou Kansas.

No caso da Câmara dos Representantes, o modelo de previsões do Decision Desk HQ estima uma vitória para os democratas, com 84% de chances de conseguir.

Com o controle do hemiciclo, cinco pontos a mais do que uma semana atrás.

De acordo com o agregador de pesquisas, o Partido Democrata tem 65% de chances de recuperar a maioria no Senado, oito pontos percentuais a mais do que há sete dias.

Nas eleições desta terça-feira, serão escolhidos 35 assentos do Senado, os 435 da Câmara Baixa, mais de 30 governos estaduais e outros cargos locais.