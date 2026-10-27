Céu muito nublado e possibilidade de aguaceiros nesta terça-feira

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta terça-feira, 27 de Outubro, céu geralmente muito nublado no arquipélago da Madeira, com boas abertas na ilha do Porto Santo.

Há possibilidade de ocorrência de aguaceiros fracos e dispersos, sobretudo nas terras altas e durante a tarde.

O vento deverá soprar fraco a moderado, até 25 quilómetros por hora, de Leste/Nordeste. Está ainda prevista uma pequena descida da temperatura máxima nas terras altas.

Na região do Funchal, o céu deverá apresentar períodos de muita nebulosidade, com vento fraco, inferior a 15 quilómetros por hora.

Quanto às temperaturas, os termómetros deverão variar entre os 19 e os 25 graus Celsius no Funchal e entre os 19 e os 24 graus no Porto Santo.

Em relação ao estado do mar, na costa Norte são esperadas ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros, aumentando para 1,5 a 2,5 metros a partir da tarde.

Na costa Sul, as ondas serão do quadrante Sul, com 1 metro, passando a Oeste/Sudoeste, com 1 a 1,5 metros, na parte Oeste da ilha da Madeira, a partir da tarde.

A temperatura da água do mar deverá situar-se entre os 22 e os 23 graus Celsius.