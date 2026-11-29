O líder do Partido Socialista Espanhol (PSOE) e primeiro-ministro, Pedro Sánchez, reconheceu hoje a vitória do Partido Popular (PP, direita) nas legislativas em Espanha deste domingo, num telefonema ao líder desta formação, ALberto Núñez Feijóo.

A assessoria de imprensa do PP disse aos jornlistas na sede do partido, em Madrid, por volta das 22:40 locais, que Sánchez tinha telefonado pouco antes a Feijóo "para o felicitar pela vitória".

O declarou-se hoje vencedor das eleições legislativas deste domingo no país e disse que o presidente do partido, Alberto Núñez Feijóo, será primeiro-ministro.

"O PP vai ganhar as eleições e Alberto Núñez Feijóo vai ser o presidente do Governo de Espanha", escreveu o partido na conta oficial que tem na rede social X pouco depois das 22:00 locais (21:00 em Lisboa).

O PP e o Vox (extrema-direita) atingiram maioria absoluta nas eleições legislativas realizadas hoje em Espanha, segundo o número estimado de lugares alcançados no parlamento quando estavam contados cerca de 90% dos votos.

O PP, liderado por Alberto Núñez Feijóo, tinha 32,47% dos votos, correspondendo a 132 eleitos, enquanto o Partido Socialista (PSOE), do primeiro-ministro Pedro Sánchez, era a segunda força mais votada, com 28,97% dos votos e 116 deputados.

O Vox (extrema-direita), presidido por Santiago Abascal, tinha 15,99% dos votos e 52 lugares no parlamento.

A maioria absoluta exige 176 deputados.

Os dois partidos governam em quatro regiões autónomas e admitiram coligar-se a nível nacional após as legislativas de hoje para tirar a esquerda do Governo e pôr fim a oito anos de executivos liderados pelo PSOE e por Pedro Sánchez.