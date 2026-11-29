O líder do Partido Socialista de Espanha (PSOE), Pedro Sánchez, disse hoje que vê uma "mobilização histórica e épica" em torno das legislativas de hoje no país e apelou ao voto para o próximo governo ter "força suficiente".

"Vejo uma mobilização histórica e portanto tenho boas sensações", disse o também primeiro-ministro, depois de ter votado hoje, numa escola em Madrid.

Sánchez, que lidera o Governo de Espanha desde 2018, defendeu que "o maior poder numa democracia é o voto" e apelou aos espanhóis "para se mobilizarem, participarem e irem votar no futuro do seu país".

"Quanto maior for a participação, melhor se verá refletida a vontade dos cidadãos no parlamento e maior força terá o próximo governo para aplicar as suas políticas", disse o líder do PSOE, em resposta a jornalistas.

Sánchez insistiu em que viu "muita mobilização e muito interesse", numa "mobilização épica", durante a campanha eleitoral poderá haver hoje uma das participações mais altas de sempre em eleições em Espanha nos últimos 50 anos, desde o fim da ditadura.

O líder do PSOE disse que este é um sinal de "uma democracia saudável em que as pessoas se comprometem" e que a participação é também a melhor forma de dissipar boatos relacionados com possíveis fraudes, além de garantir a um governo "força suficiente".

As mesas de voto em Espanha estão abertas até às 20:00 locais (19:00 em Lisboa) e Sánchez revelou que até lá e começarem a ser conhecidos resultados, vai passar o dia com a família e comer uma paella.

Espanha vota hoje em legislativas antecipadas com as sondagens mais recentes a anunciarem como cenário mais provável uma maioria de direita e extrema-direita no parlamento suficiente para acabar com oito anos de governos de esquerda.

As eleições foram convocadas em 05 de outubro pelo atual primeiro-ministro, o socialista Pedro Sánchez, que pôs fim à legislatura iniciada em 2023 depois de o parlamento ter rejeitado dois decretos com medidas para a habitação com que o governo tinha avançado face a manifestações com milhares de pessoas nas ruas em protestos contra despejos e a dificuldade de comprar ou arrendar uma casa.

Estas são as XVII eleições gerais em Espanha desde o fim da ditadura do general Francisco Franco, que morreu em novembro de 1975, e estão chamados a votar 38.616.949 eleitores, mais 1,2 milhões do que nas legislativas anteriores, de 2023.