O Presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou esta quinta-feira aos militares norte-americanos destacados no Médio Oriente que as forças dos EUA estão perto da vitória face ao Irão.

"A vitória está muito próxima. Será quando eu quiser que seja, para ser sincero", declarou o chefe de Estado norte-americano durante a tradicional videoconferência do Dia de Acção de Graças, realizada a partir da sua residência de Mar-a-Lago, na Florida, com várias unidades das Forças Armadas.

Na intervenção dirigida às tropas envolvidas na operação 'Fúria Épica' e no bloqueio naval do estreito de Ormuz, Trump destacou o reforço da capacidade militar dos Estados Unidos na região após o envio de um porta-aviões adicional, o USS Abraham Lincoln, e dirigiu críticas às autoridades iranianas.

"Estamos a tornar-nos mais fortes. Enviámos um porta-aviões adicional para lá. Estamos totalmente preparados. Eles não são muito inteligentes, estão a cometer grandes erros", afirmou o Presidente norte-americano perante os militares.

Trump sustentou ainda que Washington está a agir com contenção para oferecer a Teerão uma solução negociada que evite mais perdas humanas, embora tenha manifestado dúvidas sobre a disposição da liderança iraniana para aceitar um acordo.

"Estamos a tentar ser simpáticos. Estamos a dar-lhes todas as oportunidades para chegar a um acordo e salvar muitas vidas, mas não tenho a certeza de que as vão aproveitar. Algumas pessoas perguntam-se porquê. Estão loucos? Talvez estejam", declarou, reiterando que os Estados Unidos não permitirão que o Irão obtenha armas nucleares.

Numa declaração posterior aos jornalistas, Trump defendeu o tom conciliador adoptado em relação a Moscovo perante as críticas recebidas por ter chamado "amigo" ao Presidente russo, Vladimir Putin, na semana passada, apesar dos mais recentes ataques russos.

"Quero chegar a um acordo (...), tenho de conseguir que seja alcançado um entendimento. Estão a perder 25.000 pessoas por mês. Eu podia aparecer e dizer 'não gosto de si', e então teríamos o mesmo problema com Zelensky e Putin", explicou, após confirmar que abordou a situação na Ucrânia durante o encontro realizado na noite anterior com o secretário-geral da NATO, Mark Rutte.

O Presidente norte-americano reiterou a convicção de que Putin pretende pôr fim às hostilidades, mas considerou que o principal obstáculo a um acordo é o profundo ódio pessoal entre o líder russo e o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Nesse contexto, Trump voltou a defender que a exclusão da Rússia do antigo G8, promovida durante a administração de Barack Obama, foi um erro que desencadeou o conflito actual, deixando ainda em aberto a possibilidade de Putin participar na próxima cimeira do G7, caso assim o deseje.