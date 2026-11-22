A direção do Instituto Português de Cultura (IPC) na Venezuela apontou este sábado como principal desafio para o futuro da instituição no país a captação de recursos humanos, em particular junto das gerações mais jovens.

"A ideia, como sempre, é continuar a promover a nossa cultura, as nossas tradições, a nossa poesia, e dar também visibilidade a todos os membros da nossa comunidade que se destacam nessas atividades, na música, nas artes, na dança, na declamação, na poesia", disse o presidente, Fernando Campos Topa, numa mensagem de áudio enviada à Lusa por ocasião da celebração do 41ª aniversário do IPC.

O evento reuniu este sábado cerca de duas centenas de pessoas na sede da Missão Católica Portuguesa de Caracas, a quem Topa - em viagem fora do país - se dirigiu através de uma mensagem em vídeo, convidando os luso-venezuelanos a trabalhar com o IPC na promoção local da língua e cultura portuguesas.

O secretário do IPC, Jany Augusto Moreira, sublinhou à Lusa que o aniversário representa uma "reafirmação do compromisso" da missão cultural da instituição, à qual chegou há 31 anos, e que hoje enfrenta um problema rejuvenescimento e renovação dos seus quadros.

"Hoje temos vários elementos das novas gerações que se integraram no IPC e que estão também a trabalhar para manter a nossa cultura através do instituto", começou por sublinhar Moreira, antes de admitir que "as dificuldades atuais" da organização, "mais do que [a falta de] recursos [materiais], é a parte de recursos humanos".

O secretário do IPC explicou que tem havido alguma resistência, ou menor participação, dos mais jovens nas iniciativas do associativismo e que o IPC pretende, por isso, atrair mais juventude para integrar as suas fileiras e reforçar a equipa de trabalho.

Apesar dos desafios, Jany Augusto Moreira apontou que a ligação à lusitanidade continua a ser alimentada pelo legado familiar, pelo amor a Portugal e pela preservação de tradições como o folclore e o fado, a par de uma perceção mais positiva e atualizada do país entre os lusodescendentes.

Fundado há 41 anos por iniciativa de portugueses originários, no contexto das comemorações do centenário da morte do poeta Fernando Pessoa, o IPC surgiu com o propósito de resgatar a identidade nacional e divulgar a cultura portuguesa no país de acolhimento.

A celebração dos 41 anos incluiu uma missa seguida por uma tertúlia com momentos culturais, como a declamação de poesia, a atuação do grupo folclórico Os Lusíadas e uma sessão de fados com a cantora lusodescendente Luisana Andrade.