O líder do PS acusou hoje o primeiro-ministro de afrontar os portugueses com a decisão de não cumprir algumas normas do Orçamento de Estado (OE) para 2027 e de não responder ao aumento do custo de vida.

"Há um governo e um primeiro-ministro que é insensível e entende utilizar a sua arrogância, a sua afronta, para não responder às necessidades das pessoas", disparou José Luís Carneiro, em Coimbra, ao final da manhã, à margem da iniciativa para jovens Futuro em Conselho de Ministros.

Sem adiantar o que fará no futuro para que o OE para 2027 seja cumprido pelo Governo, o secretário-geral socialista disse que o partido irá agora esperar pela análise do Presidente da República, a quem compete promulgar o documento.

Na quarta-feira, o primeiro-ministro revelou que o Governo não irá criar uma lista de alimentos com taxa zero de IVA nem aumentar o IRS sobre as rendas até 2.300 euros por considerar que a medida aprovada pelo PS e Chega no Parlamento é uma mera recomendação.

"Nós entendemos essa medida, não como de natureza impositiva, mas como uma recomendação política", justificou Luís Montenegro em entrevista à RTP, rejeitando qualquer arrogância na decisão.

Perante o atual impasse, o líder socialista defendeu que o Governo deve cumprir a lei e, se não o fizer, o Presidente da República pode suscitar a apreciação da sua constitucionalidade junto do Tribunal Constitucional.

Confrontado pelos jornalistas, José Luís Carneiro rejeitou que tenha sido um erro não ter incluído na proposta de alteração do OE a lista de bens alimentares sujeitos ao IVA zero.

"Foi uma atitude consciente, porque se o fizéssemos o Governo poder-se-ia justificar, aí sim com um facto, de estarmos a tomar decisões que devem ter um caráter executivo", salientou.

O líder do PS defendeu o Orçamento de Estado deve entrar em vigor a 01 de janeiro, reiterando que o Governo tem "obrigação de cumprir uma lei de valor reforçado" e que, se não cumprir, está a ir contra a vontade daquilo que são as necessidades das pessoas, que "vivem momentos muito difíceis com o custo de vida e a habitação".

A iniciativa "Futuro em Conselho de Ministros", promovida pelo PS, que decorre durante o dia na Biblioteca Carlos Fiolhais, em Coimbra, reúne jovens da sociedade civil, com diferentes percursos e iniciativas, para apresentar, debater e votar propostas de políticas públicas.

Segundo o secretário-geral dos socialistas, os jovens trouxeram ao evento os "assuntos que dizem respeito ao futuro do país nas áreas do trabalho, produtividade e economia, formação e qualificação, nos desafios da transição digital e inteligência artificial, e nas questões coesão territorial, ordenamento do território, saúde, educação, cultura e desporto".