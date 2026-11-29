A participação nas eleições legislativas de Espanha situou-se nos 78,18%, segundo os primeiros dados provisórios divulgados pelas 21:00 locais pelas autoridades.

A jornada eleitoral de hoje foi marcada por uma elevada participação, com os dados conhecidos às 14:00 e às 18:00 em Madrid (menos uma hora em Lisboa) a registarem recordes históricos.

A votação mais elevada na história da democracia espanhola foi de 79,97%, em outubro de 1982, quando foi eleito o socialista Felipe González.