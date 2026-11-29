O Chega anunciou hoje que fez um aditamento ao seu projeto de revisão constitucional para tentar consagrar o acesso à reforma integral, sem penalizações, aos 65 anos de idade ou ao fim de 40 anos de descontos.

Em comunicado, o Chega aponta que o início do processo de revisão constitucional na Assembleia da República ficou acordado [com o PSD] para janeiro de 2027.

Agora, com este aditamento ao seu projeto, o partido liderado por André Ventura diz que pretende "consagrar definitivamente o acesso à reforma integral e sem penalizações aos 65 anos de idade ou 40 anos de descontos".

"Com esta norma pretende-se consagrar na lei fundamental o mecanismo de salvaguarda para todos os trabalhadores e futuros pensionistas, impedindo os governos, independentemente da sua cor partidária, de continuar a aumentar indiscriminadamente, por decisão política ou de forma automática, a idade da reforma em Portugal", refere-se.

Em concreto, o Chega propõe uma nova redação para o artigo 63.º da Constituição da República, referente à Segurança social e solidariedade, alterando os pontos 1 e 4 desse mesmo artigo. E faz uma distinção entre cidadãos nacionais e estrangeiros legalmente residentes em território nacional.

O Chega quer que fique na Lei Fundamental que "todos têm direito à segurança social, sem prejuízo de ser exigido aos estrangeiros legalmente residentes em Portugal, o decurso de um período mínimo de contribuição ou situação equivalente para acesso a apoios sociais".

Depois, propõe que seja consagrado o seguinte princípio: "Todo o tempo de trabalho contribui, nos termos da lei, para o cálculo das pensões de velhice e invalidez, independentemente do setor de atividade em que tiver sido prestado, devendo a idade de acesso à pensão de velhice ser determinada em função da duração da carreira contributiva, ponderadas a natureza e a penosidade da atividade profissional e garantido desde logo o direito à pensão de velhice sem qualquer penalização quando se completem 40 anos de carreira contributiva ou se atinjam os 65 anos de idade".

No comunicado hoje divulgado, o Chega acrescenta que esta proposta de aditamento ao seu projeto de revisão constitucional "visa reforçar o pacto de confiança entre os cidadãos e o Estado, acabando com a grosseira violação das expectativas que os cidadãos criaram legitimamente quando iniciaram a sua vida profissional ativa".

O projeto do Chega de revisão constitucional entrou no Parlamento já em maio passado, mas, no fim desse mês, o presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, decidiu remetê-lo para análise do auditor jurídico do Parlamento, invocando dúvidas sobre a sua conformidade com os limites materiais da própria revisão.

"Esta solução funda-se na necessidade de assegurar que o exercício do poder de revisão não se desenvolve sobre um pressuposto de admissibilidade cuja conformidade com os limites materiais da própria revisão é objeto de fundada controvérsia", escreveu José Pedro Aguiar-Branco no seu despacho.

Um despacho que foi depois contestado pelas bancadas da esquerda, sobretudo pelo PS, que entendia que o presidente da Assembleia da República só tinha duas opções: Ou admitia esse projeto do Chega de revisão constitucional, ou não o admitia face às dúvidas sobre a sua conformidade com a Lei Fundamental.

O prazo de trinta dias previsto para abertura do processo de revisão apenas se inicia quando a decisão de admissão de um projeto de revisão constitucional for por tomada pelo presidente da Assembleia da República.

No caso do projeto de revisão do Chega, José Pedro Aguiar-Branco adotou a seguinte tese: "Só uma vez esclarecida, em termos positivos, a compatibilidade constitucional mínima do projeto - afastando-se o risco de rejeição liminar por violação dos limites materiais da revisão - se poderá afirmar, com segurança, que está 'apresentado', para efeitos de início da contagem do prazo de trinta dias e dos demais efeitos procedimentais associados".

De acordo com José Pedro Aguiar-Branco, o projeto do Chega levanta dúvidas quanto à sua conformidade com os limites materiais de revisão, em dois planos, o primeiro dos quais na medida em que pretende revogar o próprio artigo 288, o qual estabelece que as leis de revisão constitucional não podem alterar ou suprimir princípios fundamentais, como a independência nacional, a forma republicana de governo, os direitos dos cidadãos e a separação entre a Igreja e o Estado.

No início de junho, PSD e Chega apresentaram um requerimento conjunto para suspender o prazo de entrega de projetos de revisão constitucional até 30 de dezembro e, através de uma declaração conjunta, manifestaram vontade de concluir esse processo até ao final da atual sessão legislativa.