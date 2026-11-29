A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) foi hoje eleita para assumir nos próximos dois anos a presidência da União das Federações de Futebol de Língua Portuguesa (UFFLP), anunciou hoje o organismo liderado por Pedro Proença.

A eleição decorreu na Assembleia Geral da UFFLP, realizada na Cidade do Futebol, em Oeiras, e é vista pelo presidente da FPF como uma "oportunidade de contribuir para a afirmação do futebol lusófono".

"Sempre estivemos disponíveis para cooperar de forma institucional com a UFFLP. E aqui estamos. Queremos contribuir para a afirmação do futebol lusófono. Queremos fazer parte desta nova solução de governação", afirmou Pedro Proença em declarações divulgadas pela FPF.

O dirigente destacou a importância da UFFLP enquanto espaço de cooperação entre 10 federações, que reúne quatro continentes, cerca de 330 milhões de pessoas e 800 mil praticantes de futebol.

A candidatura portuguesa assentou em cinco compromissos, entre os quais o de fazer do futebol uma ferramenta de desenvolvimento e o aumento da representação lusófono no universo internacional.

Durante a sua presidência Portugal pretende também reforçar a cooperação institucional e a unidade entre as federações, valorizar as competições e os encontros da lusofonia e potenciar o talento dos países de língua portuguesa.