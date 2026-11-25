Rubina Leal encerrou a sessão solene do 25 de Novembro de 1975 começando por afirmar que foi decisivo "para consolidar o processo democrático iniciado com o 25 de Abril. Evocar o 25 de Novembro é evocar quem defendeu e quem lutou pela democracia que hoje temos. É lembrar que não devemos, nem podemos, dar a democracia como adquirida. Liberdade e democracia devem ser celebradas diariamente e hoje é um dia maior para isso".

O 25 de Novembro demonstrou que "a democracia não se constrói apenas pela conquista da liberdade. Constrói-se também pela capacidade de criar instituições sólidas, constrói-se pela capacidade de assegurar a estabilidade política e constrói-se pela capacidade de garantir que o poder é exercido em nome dos cidadãos e igualmente sujeito ao seu escrutínio".

Foi também com esta estabilidade alcançada em 1975 que se criaram 2as condições políticas indispensáveis para que, no ano seguinte, a Constituição da República consagrasse a Autonomia das Regiões Autónomas da Madeira e dos Açores".

Este Parlamento, sublinha, é uma das expressões mais significativas dessa conquista.

"É o espaço onde a diversidade política encontra representação, onde se confrontam ideias e onde a vontade dos cidadãos se transforma em decisões fundamentais para o futuro da Região. O Parlamento cuja legitimidade emana precisamente de um povo que se revê nos seus representantes livremente escolhidos em eleições diretas – isso tem de ser respeitado. Em democracia, as diferenças contam".

Uma Autonomia forte exige, segundo Rubina Leal, "instituições credíveis, capacidade de decisão, responsabilidade no exercício do poder e cidadãos cada vez mais envolvidos na vida democrática."

Para alcançar este desígnio, "que deve ser comum a todos nós, é essencial que o projeto de revisão constitucional que ora decorre no nosso Parlamento, seja bem-sucedido, e se torne um dos marcos dos 50 anos da Autonomia".

Os trabalhos que decorrem na Comissão Eventual para a Reforma do Sistema Político são "fundamentais para promover uma reflexão séria, abrangente e construtiva sobre o futuro da nossa Autonomia. É necessário construir consensos em torno das alterações necessárias ao reforço dos poderes autonómicos, à clarificação de competências e à valorização das instituições democráticas regionais".

Cinquenta anos depois da conquista da Autonomia, sublinha a presidente da Assembleia, "temos a responsabilidade de dar continuidade a este percurso, consolidando o que foi alcançado e criando condições para uma Autonomia mais forte, mais moderna e mais capaz de responder às legítimas aspirações dos madeirenses e porto-santenses".