O Ministério da Saúde adiantou ontem que estão em avaliação medidas adicionais destinadas a reforçar a prevenção e detecção da utilização indevida de dispositivos electrónicos durante a realização da Prova Nacional de Acesso (PNA) à especialidade médica.

A informação consta da resposta da tutela à agência Lusa, após ser questionada sobre o facto de dois médicos terem sido apanhados a usar óculos com Inteligência Artificial (IA) e com câmara de filmar durante a realização da PNA à formação especializada.

O ministério confirmou que, na quarta-feira, durante a realização da PNA 2026 no local da prova na zona Norte, no Europarque, em Santa Maria da Feira, distrito de Aveiro, "foram identificadas pelas equipas de vigilância duas situações envolvendo a utilização de dispositivos eletrónicos não autorizados (óculos inteligentes)".

A PNA é uma prova de ordenação de candidatos, integrada no concurso de ingresso no internato médico que visa o acesso à formação especializada, sendo realizada por todos os candidatos que visam o ingresso ou a mudança de área de especialização/local de formação.

No decurso da prova, uma médica recém-formada foi detetada a usar óculos modificados com IA, enquanto outro médico tinha óculos com câmara de filmar incorporada que transmitia imagem para alguém do exterior, de quem recebia informações através de uns auriculares/'phones', contaram anteriormente à Lusa médicos que também realizaram a PNA e outras fontes ligadas ao processo.

Questionado sobre se houve alguma falha ao nível da segurança ou de organização da prova, o ministério responde que "foram adotadas previamente medidas destinadas a prevenir e detetar este tipo de situações, incluindo a preparação das equipas de vigilância para a identificação de potenciais equipamentos suscetíveis de utilização indevida e a adoção de procedimentos adicionais de verificação".

Além disso, foi ainda dada especial atenção a dispositivos de uso pessoal suscetíveis de incorporar componentes eletrónicos ou sistemas de captação e transmissão de informação, acrescenta.

"As situações em causa foram detetadas no decurso da prova e os procedimentos previstos foram acionados. A sua ocorrência não permite, por si só, concluir pela existência de qualquer falha de segurança ou de organização, demonstrando, pelo contrário, a capacidade de monitorização e deteção dos mecanismos de vigilância implementados permitiram identificar as situações", refere o ministério.

A tutela acrescenta que, apesar disso, "e atendendo à crescente sofisticação dos dispositivos tecnológicos disponíveis, as ocorrências serão consideradas na avaliação e aperfeiçoamento dos procedimentos de prevenção, controlo e vigilância a adotar em futuras edições da PNA".

"Além das medidas preventivas e de vigilância já implementadas, encontram-se em avaliação medidas adicionais, incluindo soluções de natureza tecnológica destinadas a reforçar a prevenção e deteção da utilização indevida de dispositivos eletrónicos durante a realização da PNA", afirma.

A eventual adoção destas soluções exige, contudo, "uma avaliação técnica e operacional cuidada, tendo em conta não apenas a sua eficácia, mas também as exigências logísticas e os custos associados, bem como eventuais implicações nos sistemas de comunicações necessários à segurança dos espaços e aos procedimentos de emergência e evacuação".

Segundo o ministério, tutelado por Ana Paula Martins, estas matérias encontram-se a ser analisadas pelas equipas envolvidas, com vista à identificação de soluções que reforcem a segurança da prova, sem comprometer as condições necessárias ao seu normal funcionamento e à segurança dos candidatos e demais intervenientes.

A PNA 2026 foi concentrada em várias regiões do país: Norte (Santa Maria da Feira); Centro (Coimbra), Lisboa e Vale do Tejo (Lisboa), Açores (Ponta Delgada) e Madeira (Funchal).