Milhares de pessoas manifestaram-se hoje em solidariedade com o povo palestiniano, em Lisboa, num percurso entre a Praça do Martim Moniz e o Largo José Saramago, ao som de palavras de ordem como "libertar a Palestina, acabar com a chacina".

"Paz no Médio Oriente, Palestina independente", ou "Israel é violência, Palestina é resistência", foram outras das frases entoadas pelos mais de mil participantes na manifestação, que arrancou pelas 15:00 do Martim Moniz, para assinalar o Dia Internacional de Solidariedade com o Povo Palestiniano.

A marcha foi promovida pelo Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC), pelo Movimento pelos Direitos do Povo Palestiniano e pela Paz no Médio Oriente (MPPM), pela CGTP-IN e pelo Projeto Ruído.

Em declarações à agência Lusa, Isabel Camarinha, do CPPC, salientou que "apesar de até parecer que já não há genocídio na Palestina, porque desapareceu das primeiras páginas [dos noticiários], a verdade é que o genocídio continua, a ocupação continua, o massacre do povo palestiniano, a destruição da Faixa de Gaza, o aumento dos colonatos na Cisjordânia, a ocupação também de Jerusalém Oriental continuam".

Para a responsável, é necessário "trazer para a rua" a "exigência do fim do genocídio" e da ocupação por parte de Israel, bem como "da garantia dos direitos nacionais do povo palestiniano a uma Palestina livre, independente, soberana e viável".

Pelo MPPM, Carlos Almeida apontou que "desde o dia 11 de outubro de 2025, todos os dias, em média, 20 pessoas são assassinadas ou feridas na Faixa de Gaza", apesar de um suposto cessar-fogo, e apontou também o dedo ao Governo português.

"Não é possível manter relações com a Palestina e, ao mesmo tempo, manter relações com o Estado que o oprime, que ocupa, que coloniza, expulsa a população do Estado que se acabou de reconhecer", considerou, realçando que na discussão do Orçamento do Estado para 2027, "os partidos que apoiam o Governo, mais os outros que lhe dão a mão, rejeitaram todas as propostas que foram apresentadas por vários partidos políticos para reforçar a contribuição portuguesa para o Orçamento da Agência das Nações Unidas que dá apoio aos refugiados palestinos".

Quanto ao próximo governo israelita, que ainda não está formado por não ter saído uma maioria absoluta das eleições de 27 de outubro, o MPPM não espera grandes alterações na posição relativamente à Palestina.

"Não há divergências de fundo entre Netanyahu e Gadi Eisenkot, há estilos diferentes, linguagens diferentes, mas no fundamental, sobre estes temas, nada de fundamental os separa e, portanto, o povo palestino sabe e a solidariedade internacional também sabe que só está nas suas mãos a capacidade de continuar a luta, de continuar a resistência, [...] porque é disso que depende a vitória do povo palestino", afirmou Carlos Almeida.

Pela CGTP-IN, Dinis Lourenço salientou a "solidariedade também com os trabalhadores palestinianos", lembrando que "o seu direito ao trabalho é constantemente atacado", num "genocídio que tem um caráter económico muito grande e que é preciso denunciar e combater".

Para Veronika Tumova, que participou na manifestação vestida a rigor com um casaco com melancias tricotadas -- fruto que se tornou um símbolo de solidariedade com a Palestina por partilhar as mesmas cores da bandeira palestiniana -- é necessário "fazer barulho" para continuar a denunciar a "situação horrível" em Gaza e na Cisjordânia.

Acompanhada pela família, incluindo os filhos pequenos, Veronika considerou importante mostrar aos mais novos que existem crianças no mundo "que não têm nada e que isso não é justo".

No mesmo sentido, João Gago sublinhou que "a ocupação da Palestina e o genocídio" é "algo que choca o mundo".

"Não vivemos com os olhos fechados, o que está a acontecer é uma grande desgraça para a humanidade e para todos nós e acho que temos muito para aprender", lamentou o jovem manifestante, que acusou ainda o Governo de não ter qualquer iniciativa de apoio à Palestina.

A participar também na manifestação esteve a deputada do PCP Paula Santos, que considerou que os resultados eleitorais em outubro mostram que "a solidariedade com esta luta está também em crescendo em Israel", e ainda o vereador do BE em Lisboa, Ricardo Moreira, que realçou que ao cessar-fogo "ainda não chegou à vida concreta das pessoas que moram em Gaza, "que todos os dias sofrem das maiores agruras", incluindo problemas de saúde que se alastram, razão pela qual "Lisboa e Portugal mobilizam-se em solidariedade" e exigindo o fim da ocupação israelita.