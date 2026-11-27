O Chega apresentou hoje um projeto de lei que prevê a isenção de IVA sobre o mesmo cabaz de bens alimentares aprovado em 2023 para contornar a recusa do primeiro-ministro em concretizar esta medida do Orçamento.

A iniciativa legislativa divulgada hoje pelo partido dá seguimento ao anúncio feito pelo presidente do Chega, André Ventura, na quinta-feira, quando desafiou o PS e os restantes partidos que aprovaram a alteração ao Orçamento do Estado a viabilizarem também esta medida.

Na quarta-feira, em entrevista à RTP, o primeiro-ministro, Luís Montenegro, anunciou que o Governo não irá implementar algumas medidas do Orçamento do Estado para 2027 (OE2027) como o IVA zero sobre bens alimentares essenciais, que entende como interferência na esfera executiva e meras recomendações.

O líder do executivo considerou que em algumas votações no âmbito do Orçamento do Estado para 2027, o Parlamento "quis impor ao Governo a imposição de legislar", mas "terão de ser os emissários a fazê-lo".

No projeto de lei, o Chega estabelece que a isenção de IVA deve entrar em vigor entre 01 de janeiro e 31 de março de 2027, tal como previsto na proposta de alteração do PS ao Orçamento aprovada à revelia do Governo, e reproduz na íntegra a lista de produtos da iniciativa com um objetivo semelhante para responder à inflação, aprovada em 2023, pelo Governo socialista de António Costa, para responder à inflação.

A lista inclui vários exemplos de cereais, legumes, frutas, laticínios, leguminosas, carne, peixe, gorduras e óleos, bebidas e iogurtes de base vegetal e produtos dietéticos destinados à nutrição entérica e produtos sem glúten para doentes celíacos.

O Chega propõe ainda que o Governo proceda à avaliação e acompanhamento do impacto da medida no prazo de um mês após a sua entrada em vigor, isto é, no final de janeiro de 2027.

Na exposição de motivos do projeto de lei, o Chega visa, perante a posição do primeiro-ministro de que o Governo não definiria a lista de alimentos isentos de IVA, "concretizar a disposição aprovada em sede orçamental, identificando expressamente os bens alimentares essenciais abrangidos pela isenção e afastando o argumento da ausência de uma lista que permita a sua aplicação".

"O Chega assume, assim, a iniciativa de estabelecer as condições legislativas necessárias para que a decisão parlamentar possa produzir efeitos no período previsto, impedindo que a discordância política do Governo comprometa esta medida de proteção do poder de compra das famílias portuguesas", lê-se.

A proposta de alteração do PS, viabilizada pelo Chega contra a vontade do Governo, previa que o executivo definisse no próximo ano "um conjunto de bens alimentares essenciais a sujeitar a uma taxa de IVA de 0%, a aplicar entre 01 de janeiro e 31 de março de 2027" e estabelecia, como contrapartida, a revogação dos benefícios fiscais de IRS criados pelo Governo para os proprietários de casas arrendadas até 2.300 euros, abrangidas pelo conceito de "renda moderada".

Hoje, questionado sobre os produtos aos quais aplicar o IVA zero aprovado no OE2027, o secretário-geral do PS, José Luís Carneiro, remeteu para a lista de 44 bens alimentares estabelecida em 2023, sublinhando que o partido diz "dar liberdade ao Governo" para a corrigir, caso entenda necessário.