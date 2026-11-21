Mais de três centenas de pessoas de vários pontos do país manifestaram-se hoje no centro de Lisboa para exigir "respeito pela voz das pessoas e dos territórios" contra a exploração dos recursos naturais.

Munidos de vassouras e badalos e gritos de que "o rural está vivo" e o "extrativismo vai cair", os manifestantes desfilaram ruidosamente entre o Marquês de Pombal e a Assembleia da República, sem cederem à chuva que cai desde hoje de manhã em Lisboa, por vezes de forma intensa.

No megaprotesto, convocado por mais de 50 organizações, estão presentes pessoas de todas as idades, incluindo crianças, que contestam a exploração de minas e a construção de centrais solares e centros de dados, na Beira e no Alentejo, entrei outras regiões.