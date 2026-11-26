O Representante da República para a Região Autónoma da Madeira defendeu que o aprofundamento da autonomia deve assentar na dignidade humana, na coesão social e na solidariedade, considerando que as aspirações madeirenses dificilmente serão acolhidas a nível nacional sem uma posição regional amplamente maioritária e transversal aos partidos políticos.

"Fundamentalmente compete à Região legislar em matérias enunciadas no respetivo estatuto político-administrativo e que não estejam reservadas aos órgãos de soberania", afirmou Paulo Barreto, numa intervenção no colóquio internacional "A Voz do Povo: A Pedagogia da Democracia – 50 Anos de Eleições", que decorre hoje e amanhã no auditório da Reitoria da Universidade da Madeira.

Na mesma ocasião, deixou um alerta sobre a necessidade de união política regional para conseguir uma revisão constitucional favorável às pretensões autonómicas. "A revisão constitucional incumbe à Assembleia da República, mas cremos que os intentos regionais não serão atendidos se não sair da Madeira uma posição largamente maioritária das várias estruturas regionais das forças partidárias, que se imponha aos órgãos nacionais, em regra desatentos e pouco interessados nas aspirações autonómicas."

Na sua intervenção, Paulo Barreto fez uma viagem histórica às origens do autonomismo madeirense, distinguindo as reivindicações anteriores ao 25 de Abril da autonomia político-administrativa consagrada na Constituição de 1976. "É difícil encontrar, ao longo da história, aspirações autonómicas para a Madeira com o alcance e aprofundamento como as que resultam da Constituição da República de 1976, podendo indubitavelmente afirmar-se que foi do 25 de Abril que resultou a autonomia político-administrativa regional."

O Representante da República reconheceu que existiram movimentos autonomistas anteriores, mas considerou que estes não ultrapassavam, em regra, a reivindicação de uma desconcentração de poderes do Estado central. "Encontramos aspirações autonomistas, é certo, mas, na minha perspetiva, não iam além de uma desconcentração de poderes de um Estado centralista, sem se falar, pelo menos em textos, de transferência de competências políticas para as regiões e, muito menos, de governo e parlamento regionais democraticamente eleitos."

Ainda assim, sublinhou a importância desses movimentos na formação da consciência autonómica, recordando os contributos de historiadores como Paulo Miguel Rodrigues, Alberto Vieira e Emanuel Janes. Entre as referências históricas mencionadas estão a criação da Junta Geral do Funchal, em 1901, as reivindicações publicadas na imprensa após a revolução liberal e as tentativas de organização de movimentos e partidos regionalistas nas primeiras décadas do século XX.

Paulo Barreto recordou também a existência de diferentes expressões do autonomismo, que nem sempre tiveram como objectivo uma verdadeira transferência de poder político para a Madeira. A este propósito, observou que, durante a Monarquia, os republicanos assumiam posições autonomistas e, depois de 1910, foram os monárquicos a adoptar essa bandeira. "No fundo, o que uns e outros queriam defender, eram os seus interesses, a afirmação pessoal e a vontade de triunfar na Ilha."

O período do Estado Novo foi apontado como uma fase de adormecimento do espírito autonomista, apesar de algumas excepções, entre as quais destacou o jornal Comércio do Funchal, que se evidenciou na resistência à ditadura a partir de 1967, e uma carta dirigida ao governador da Madeira, em 1969, na qual eram exigidas liberdades democráticas e autonomia política.

A intervenção recuperou igualmente uma carta de Salazar, datada de 23 de Maio de 1935, dirigida ao então governador civil do Funchal, João Abel de Freitas, na qual o antigo chefe do Governo criticava a forma como entendia estar a ser exercida a autonomia administrativa. "Todos os partidários da Autonomia supuseram que esta consistia simplesmente na liberdade de gastar, dando o Poder Central quanto fosse necessário para isso. A Autonomia não é a autonomia de gastar, mas a de administrar um património ou uma receita, tirando de um ou da outra o maior rendimento."

A propósito da relação histórica entre a Madeira e o poder central, Paulo Barreto abordou também as interpretações de Alberto Vieira sobre a transferência da riqueza produzida na Região para Lisboa e a insuficiência dos investimentos destinados ao desenvolvimento local. Sem deixar de reconhecer o contexto de desigualdade e subdesenvolvimento, identificou algumas intervenções do Estado Novo que considera terem contribuído para o bem-estar da população, nomeadamente a construção de escolas primárias, a modernização e expansão das levadas e a construção do então Hospital Distrital do Funchal, em 1973.

As revoltas populares e a Madeira rural

Uma parte significativa da intervenção foi dedicada às condições de vida da população madeirense antes da autonomia, com recurso à literatura de Horácio Bento de Gouveia e a textos históricos sobre a sociedade rural e o regime de colonia.

Citando a obra "Canga", Paulo Barreto evocou a dureza da vida agrícola e a dependência dos trabalhadores em relação à terra e aos senhorios, numa sociedade marcada por fortes desigualdades. Recuperou ainda uma descrição do Visconde do Porto da Cruz sobre o individualismo madeirense e a dificuldade de afirmação de um espírito colectivo.

Nesse contexto, recordou os três principais levantamentos populares contra medidas do regime político: a Revolta da Farinha, entre 4 e 9 de Fevereiro de 1931, contra a centralização da importação de trigo e cereais; a Revolta do Leite, em 1936, contra o monopólio da indústria dos lacticínios; e a Revolta da Água, na Lombada da Ponta do Sol, entre Maio e Agosto de 1962.

"Todas tiveram presos e mortos", assinalou, lembrando também a Revolta da Madeira de 1931, de natureza militar contra o Governo do Estado Novo, que contou com apoio popular num contexto de descontentamento provocado pela Revolta da Farinha.

Para o Representante da República, foi a Constituição de 1976 que finalmente reconheceu a especificidade política da Madeira e dos Açores, justificando a autonomia pelas características geográficas, económicas, sociais e culturais dos arquipélagos.

A insularidade, o afastamento, a pequena dimensão territorial, o relevo e o clima difíceis e a dependência económica de um número reduzido de produtos são factores que condicionam o desenvolvimento das regiões ultraperiféricas, reconhecimento que também está consagrado no artigo 349.º do Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia.

Paulo Barreto salientou que a autonomia permitiu a criação de órgãos de governo próprio democraticamente eleitos e a transferência progressiva de competências em áreas como o turismo, a saúde, a segurança social, a educação, os portos, os transportes marítimos, os aeroportos, a agricultura, a habitação e as obras públicas. As Finanças e os Serviços Fiscais foram dos últimos sectores a ser transferidos, em 2005.

Referiu ainda que houve tentativas de regionalização de outras áreas, como a banca, os tribunais, os seguros e as alfândegas, que não tiveram concretização. Por outro lado, lembrou que as dificuldades financeiras, a inflação, os efeitos das aluviões e a necessidade de realizar obras de grande dimensão tornaram sempre necessária a solidariedade e a coesão do Estado.

Solidariedade como condição da autonomia

Na parte final da intervenção, o Representante da República centrou-se no significado da autonomia para a sociedade madeirense e na necessidade de colocar os cidadãos no centro das decisões políticas.

Rejeitou uma concepção de sociedade assente exclusivamente no sucesso individual, evocando Margaret Thatcher e a sua conhecida visão sobre a inexistência de uma sociedade enquanto realidade colectiva. "Não podemos concordar com esta visão", afirmou, defendendo que a coesão e a solidariedade são elementos estruturantes da organização política e social.

Nesse sentido, lembrou que a Constituição atribui às Regiões Autónomas responsabilidades na garantia dos direitos económicos e sociais dos cidadãos, incluindo o trabalho, a iniciativa privada, a propriedade, a segurança social, a saúde, a habitação, a protecção da família, da infância, da juventude e da terceira idade, bem como a educação, a cultura e a ciência.

A dignidade da pessoa humana foi apresentada como o valor fundamental do Estado de Direito e como limite à actuação do poder público. "É no reconhecimento de que somos sujeitos que se impõe um tratamento igual entre todos, uma igualdade apesar da diversidade das condições económicas e sociais, estas sim tão efémeras e transitórias."

A concluir, Paulo Barreto deixou clara a concepção de autonomia que considera dever orientar o futuro da Região: "Só podemos querer uma autonomia fundada na dignidade humana, coesa e solidária, no respeito pelos direitos fundamentais e na busca da efetiva realização dos direitos sociais e económicos."

E reforçou: "Só assim faz sentido aprofundar a autonomia."