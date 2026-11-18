Mais de mil universitários estão hoje em protesto contra o aumento do valor das propinas, numa marcha que tem como destino a Assembleia da República, onde está a ser discutido o Orçamento do Estado para 2027 (OE2027).

A concentração, que coincide com o primeiro dia de debate na especialidade do OE2027, estava marcada para as 14:30 no Largo do Carmo, em Lisboa, de onde os estudantes partiram pouco depois das 15:00 rumo à Assembleia da República.

A manifestação nacional foi convocada por associações e federações académicas que integram o Movimento Associativo Estudantil e acontece quatro semanas após o protesto que juntou mais de uma centena de estudantes em frente à sede do Governo, em Lisboa, contra o possível aumento das propinas.

A medida consta da proposta do Governo para 2027, que prevê o descongelamento do valor das propinas, que não sofre alterações desde 2020, nas licenciaturas, Cursos Técnicos Superiores Profissionais (CTeSP) e mestrados indispensáveis ao exercício de uma atividade profissional.

A proposta prevê que o valor máximo das propinas seja igual ao teto fixado em 2026/2027 (697 euros), acrescido da taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor (IPC), sem habitação, registada em 2026.

Pelas ruas da capital, os manifestantes gritam palavras de ordem como "Dói a propina", "Bolsas sim, propinas não", repetidas por várias gerações de estudantes ao longo das últimas décadas, e outras mais recentes como "Ó Luís (Montenegro), vem ouvir, o PNAES é para cumprir", em referência ao plano nacional de alojamento estudantil.

O Governo já tinha proposto o descongelamento das propinas no ano passado, mas a intenção foi travada pela oposição que aprovou, na discussão na especialidade do Orçamento do Estado para 2026, uma proposta do PS que mantinha o valor máximo nos 697 euros e que os socialistas voltam agora a apresentar ao parlamento.

O congelamento das propinas foi aprovado em 2016, na altura por proposta do PCP no âmbito do Orçamento do Estado para 2017.

O valor ficou então fixado em 1.067,85 euros, tendo sofrido reduções sucessivas, e desde 2020/2021 que está nos 697 euros.