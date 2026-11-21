Milhares de pessoas manifestam-se hoje em França, pelo sexto sábado consecutivo, por melhores salários, serviços públicos, condições de estudo e habitação digna, embora a mobilização pareça estar a perder força.

Segundo a agência de notícias AFP, em Paris, vários milhares de pessoas saíram à rua ao início da tarde, numa manifestação em que são visíveis bandeiras e coletes de sindicatos, partidos de esquerda e os "coletes amarelos", que marcharam com organizações de estudantes do ensino secundário e universitário.

Alguns manifestantes empunhavam cartazes com mensagens como "Geração Z contra a seleção e a militarização" e "Não à licença para matar", numa referência à lei sobre a "presunção de utilização legal de armas pelas forças da ordem", aprovada na sexta-feira, refere a AFP.

Esta jornada de luta insere-se também no âmbito de um apelo europeu lançado por sindicatos e associações de defesa do direito à habitação, que convocaram ações coordenadas entre sexta-feira e domingo.

Citado pela AFP, um dos manifestantes, um professor que disse participar em protestos duas vezes por semana desde outubro, disse que a luta é "tanto pelas reivindicações dos estudantes como contra o elevado custo de vida e a política de destruição dos serviços públicos, que agrava as desigualdades".

Hoje, aponta a AFP, assinala-se também o oitavo aniversário do movimento dos "coletes amarelos", iniciado em protesto contra o aumento do preço dos combustíveis, em 2018, uma questão que "era sintomática da precariedade, das injustiças sociais e da falta de democracia", declarou o porta-voz da Coordenação Nacional dos Coletes Amarelos, Azelma Signaux, durante uma conferência de imprensa.

Segundo aquele responsável, "as coisas pioraram", defendendo que "os nossos únicos instrumentos democráticos foram completamente destruídos".

Entre os exemplos apontados estão as proibições de manifestações, a violência da repressão policial e o facto de petições assinadas por centenas de milhares de pessoas serem "atiradas para o lixo".

A dimensão das manifestações continua a ser difícil de prever, após a mobilização ter diminuído no sábado passado (100 mil manifestantes, segundo as autoridades, e o dobro, segundo os organizadores).

De acordo com o ministério francês do Interior, citado pela AFP, a mobilização começou de forma "globalmente tranquila" e registou uma "diminuição acentuada relativamente às anteriores jornadas de protesto".

Pelas 13:00, tinham sido contabilizadas 44 ações em território nacional francês, com a participação de 2.200 pessoas (excluindo Paris), contra 9.800 participantes à mesma hora de 14 de novembro e 72.600 de 17 de outubro.

A 17 de outubro, primeiro sábado de mobilização, a polícia contabilizou 565 mil participantes, enquanto os organizadores apontaram para 800 mil.