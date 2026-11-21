Alguns milhares de pessoas participam hoje na manifestação nacional convocada pela CGTP, em Lisboa, sob o lema "Um novo rumo para Portugal".

Sempre debaixo de chuva, a marcha, que partiu da Praça Duque de Saldanha pelas 14:30, chegou à Praça dos Restauradores pelas 16:00, quando ainda se viam manifestantes por toda a Avenida da Liberdade.

Perante os manifestantes, o secretário-geral da intersindical, Tiago Oliveira, saudou a adesão, apesar do mau tempo, ressalvando que muitas pessoas vieram de várias zonas do país.

A iniciativa reivindica também o direito à saúde, habitação, educação e segurança social, bem como a redução e o controlo dos preços dos bens e serviços essenciais.