Pela quinta vez, o Sporting Clube do Porto Santo está a realizar o V Market do PXO, no Pavilhão dos Leões, situado no sítio do Dragoal.

A iniciativa teve início às 10h00 e decorre até às 18h00, contando, nesta edição, com a participação de 37 expositores.

Quem visita o certame encontra uma grande diversidade de produtos, desde bijuteria, roupa e licores, até a uma vasta oferta de gastronomia local.

A pensar também nos mais pequenos, o evento disponibiliza insufláveis, uma zona de patinagem e outras atrações, proporcionando momentos de diversão para toda a família.

O Market do PXO é já uma iniciativa acarinhada pela população local, que, edição após edição, continua a marcar presença no Pavilhão do Sporting Clube do Porto Santo, demonstrando o seu apoio a este evento que dinamiza o comércio, valoriza os produtos locais e promove o convívio na comunidade.