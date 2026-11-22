SIGA já tem autocarros eléctricos no Porto Santo
O Porto Santo já tem três autocarros eléctricos a circular nas estradas da ilha, concretizando uma aposta anunciada há alguns meses pela empresa SIGA, que previa alargar à Ilha Dourada a utilização deste tipo de transporte.
O primeiro autocarro chegou na semana passada e, este domingo, chegaram mais dois. Com estas novas viaturas, a empresa poderá contar, ainda esta semana, com três autocarros eléctricos em circulação na ilha.
Ao todo, a frota da SIGA no Porto Santo é composta por sete autocarros, três dos quais são agora eléctricos.