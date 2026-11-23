A Junta de Freguesia do Porto Santo promoveu, a 12 de Novembro, uma acção de esclarecimento e prevenção de burlas por meios informáticos, dinamizada pela Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira.

A sessão decorreu no Auditório da Câmara Municipal do Porto Santo e teve como principal objectivo sensibilizar a população para os riscos associados às fraudes digitais, com especial atenção aos cidadãos mais vulneráveis e àqueles que revelam maiores dificuldades na utilização das novas tecnologias.

Durante a iniciativa foram apresentados vários esquemas de burla actualmente utilizados, nomeadamente fraudes bancárias através de técnicas de phishing e spoofing, falsos investimentos, burlas com criptoactivos, falsas relações amorosas (romance scam), falsas ofertas de emprego (task scams) e utilização de contas-mula para movimentar dinheiro de origem ilícita.

A Polícia Judiciária explicou ainda os principais sinais de alerta e os comportamentos que devem ser adoptados para evitar cair nestes esquemas, bem como os procedimentos a seguir perante uma situação suspeita ou depois de uma eventual fraude.

Entre as recomendações deixadas, destaca-se a importância de desconfiar de contactos que criem urgência ou pressão, evitar clicar em ligações inesperadas e nunca partilhar códigos, PIN ou credenciais bancárias. A confirmação de qualquer situação deve ser feita directamente junto do banco ou da entidade em causa, através dos respectivos contactos oficiais.

Aos cidadãos que já tenham sido vítimas de burla ou fornecido dados pessoais e bancários, foi aconselhado que interrompam de imediato a comunicação, contactem o banco, guardem todas as provas e apresentem denúncia às autoridades.

A iniciativa partiu de uma proposta da Polícia Judiciária, no âmbito das suas competências de prevenção criminal, tendo a Junta de Freguesia manifestado interesse em acolher a sessão na ilha. A Câmara Municipal disponibilizou o auditório para a realização da acção.

Para prolongar o alcance da informação, a Junta de Freguesia disponibilizou também um resumo visual elaborado pela Polícia Judiciária, com os principais conselhos de prevenção, apelando à sua partilha, sobretudo junto da população mais idosa e de pessoas que vivem sozinhas.

Para questões ou denúncias, o Departamento de Investigação Criminal da Madeira da Polícia Judiciária pode ser contactado através do endereço electrónico [email protected] ou pelo telefone 291 215 600.