O Sporting iniciou hoje a preparação para o jogo com o FC Porto, da 12.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, numa altura em que o treinador Paulo Fonseca conta com todos os jogadores disponíveis.

No dia seguinte ao empate (2-2) frente ao Manchester United, na quinta jornada da fase de liga da Liga dos Campeões, os 'leões' regressaram ao trabalho na academia em Alcochete, com os mais utilizados na partida da véspera a efetuarem trabalho de recuperação.

Os restantes elementos do grupo de trabalho treinaram normalmente às ordens de Paulo Fonseca, numa altura em que não existem lesionados no plantel, algo que não acontecia há muito tempo, depois dos regressos do extremo Nuno Santos e do central Debast aos treinos.

O Sporting tem novo treino agendado para sexta-feira de manhã, na academia do clube, numa sessão que vai decorrer à porta fechada.

O campeão FC Porto, líder com o pleno de 33 pontos, recebe o Sporting, terceiro, com 24, no domingo, pelas 20:30, no Estádio do Dragão, no Porto, numa partida que será arbitrada por João Pinheiro, da associação de Braga.