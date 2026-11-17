A Associação Portuguesa de Hospitalização Privada (APHP) acordou hoje com os sindicatos um aumento salarial de 120 euros para 9.500 auxiliares de ação médica e técnicos administrativos dos hospitais privados, a aplicar em duas fases até Janeiro de 2028.

Em comunicado, a APHP detalha que o Contrato Coletivo de Trabalho (CCT) celebrado com os sindicatos dos Trabalhadores do Setor de Serviços (Sitese) e dos Técnicos Superiores de Diagnóstico e Terapêutica (Sindite) prevê a atualização das tabelas salariais e do subsídio de refeição para 9.500 trabalhadores de 90 empresas do setor.

O aumento salarial é progressivo, ocorrendo em duas fases ao longo de um período de 12 meses, entre 01 de janeiro de 2027 (60 euros) e 01 de janeiro de 2028 (60 euros), e visa responder à "evolução do contexto socioeconómico" e "assegurar condições de trabalho adequadas e atrativas para os profissionais do setor", refere.

"O processo negocial decorreu num espírito de diálogo construtivo, cooperação e responsabilidade institucional, permitindo alcançar uma solução que procura conciliar a valorização das condições remuneratórias dos trabalhadores com a necessária sustentabilidade económica das unidades prestadoras de cuidados de saúde", sustenta a APHP.

Citada no comunicado, a secretária-geral da associação destaca que o acordo "ocorre no quadro de um diálogo construtivo e de responsabilidade institucional, marcado pela disponibilidade para trabalhar e negociar com todas as estruturas sindicais representativas das profissões enquadradas no setor da hospitalização privada".

Segundo Ana César Machado, o objetivo é promover "condições de trabalho dignas, a valorização dos recursos humanos, estabilidade nas relações laborais e a melhoria contínua dos cuidados de saúde prestados".