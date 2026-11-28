Santa Clara pode apanhar hoje provisoriamente o Sporting no terceiro lugar da I Liga de futebol, se vencer no estádio do Moreirense, numa 12.ª jornada marcada pelo clássico de domingo entre os 'leões' e o líder FC Porto.

Os açorianos ocupam uma surpreendente quarta posição, a três pontos de distância do Sporting (apesar de terem sofrido as duas únicas derrotas no campeonato nas últimas três rondas, ambas em casa), e procuram conquistar a quinta vitória na condição de visitante, em seis encontros, no terreno do nono classificado.

O Santa Clara tentará, por outro lado, manter-se à frente do Arouca e do Académico de Viseu, quinto e sexto classificados, ambos com menos um ponto relativamente aos insulares, que também entram hoje em campo, recebendo o Rio Ave (17.º e penúltimo colocado) e Alverca (11.º), respetivamente.

No último jogo do dia, o Vitória de Guimarães procura melhorar o 14.º lugar, na receção ao Estrela da Amadora, 12.º posicionado, mas o jogo mais esperado da ronda está marcado para domingo, quando o FC Porto, campeão em título e líder 100% vitorioso da I Liga de 2026/27, receber o Sporting, que já está a nove pontos de distância.

O Benfica, ocupa o segundo posto, com menos cinco pontos do que o rival portuenses e com quatro de vantagem relativamente aos 'leões', recebe na segunda-feira o Famalicão, 10.º classificado.

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CULTURA

Os autores portugueses António Jorge Gonçalves e Patrícia Portela participam na Feira Internacional do Livro de Guadalajara (FIL), no México, que tem hoje início e decorre até 06 de dezembro.

O escritor Álvaro Magalhães, também presente em Guadalajara, irá receber o Prémio Ibero-Americano SM de Literatura Infantil e Juvenil, no âmbito da FIL, na terça-feira. Álvaro Magalhães é o segundo autor português distinguido com este prémio, depois de Alice Vieira (2023).

Autor de banda desenhada, cartoonista, performer visual, ilustrador e cenógrafo António Jorge Gonçalves faz parte do programa FILustra, no contexto da parceria entre a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e a FIL. Patricia Portela, escritora e autora de diversos projetos artísticos transdisciplinares, participa no Festival de Letras Europeias.

Portugal foi o país convidado da FIL, em 2018, e o Prémio de Literatura em Línguas Românicas, promovido pela FIL Guadalajara, já distinguiu Lídia Jorge (2020) e Mia Couto (2024).

Organizada pela Universidade de Guadalajara, a FIL reúne editoras, instituições, autores e profissionais do setor do livro a nível mundial e, além da vertente de compra e venda de direitos, compreende programas temáticos, como a FIL Literatura, a FIL Ciência, Literaturas Europeias, o programa de poesia e a FILustra.