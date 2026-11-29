As Sociedades de Desenvolvimentos esclarecem que os dois campos de golfe do Porto Santo, o primeiro, já em funcionamento, e o segundo, actualmente em construção, dispõem de Declaração de Impacte Ambiental, desde 2003, "válida e actualmente monitorizada, que enquadra as respectivas intervenções e estabelecem as condições e medidas ambientais a cumprir".

Este esclarecimento surge na sequência de uma denúncia feita pela Quercus Madeira, ontem, que denunciava a falta de documentação sobre o impacto ambiental do projecto actualmente em construção.

Quercus denuncia falta de avaliação de impacte ambiental no 2.º campo de golfe do Porto Santo O Núcleo Regional da Quercus da Madeira denunciou, hoje, através de comunicado a falta de avaliação de impacte ambiental da empreitada de construção do segundo campo de golfe do Porto Santo, na sequência de um concurso público lançado pela Sociedade de Desenvolvimento do Porto Santo.

Num comunicado enviado à imprensa, pelo gabinete da Secretaria Regional de Equipamentos e Infraestruturas, refere-se que o Segundo Campo de Golfe do Porto Santo não corresponde a um projecto novo, concebido em 2026, nem surgiu de uma decisão isolada de construção de mais um equipamento desportivo na ilha.

"O segundo campo foi idealizado em 2003, aquando da concepção e do planeamento do primeiro Campo de Golfe do Porto Santo, pelo campeão mundial e conceituado projectista de campos de golfe Severiano Ballesteros. Desde essa fase inicial, o desenvolvimento dos dois campos foi pensado de forma integrada, como parte de uma estratégia global para o desenvolvimento e valorização da oferta turística e desportiva do Porto Santo", aponta.

A tutela afiança que desde esse momento "foram desencadeados os estudos técnicos e ambientais necessários, incluindo os respectivos Estudos de Impacte Ambiental, tendo sido desenvolvido um processo de avaliação e acompanhamento ambiental que não se limita à fase inicial de concepção dos projectos".

"Ao contrário do que é afirmado no comunicado da Quercus, não se pode concluir que o segundo Campo de Golfe tenha avançado à margem das exigências ambientais ou sem enquadramento em matéria de avaliação de impacte ambiental", atira.

Acresce que o acompanhamento ambiental é uma responsabilidade permanente. Nesse sentido, encontram-se em execução os programas de monitorização previstos, com recolha e análise dos parâmetros ambientais relevantes, avaliação do cumprimento das medidas estabelecidas e elaboração dos respetivos elementos de acompanhamento, cujas evidências são remetidas às entidades competentes. Sociedades de Desenvolvimento da Madeira

Por outro lado, frisa que "a responsabilidade ambiental não se esgota na obtenção de uma Declaração de Impacte Ambiental. Exige acompanhamento, monitorização, cumprimento das condicionantes e articulação permanente com as autoridades competentes. É precisamente nesse quadro que tem vindo a ser desenvolvido o trabalho ambiental associado aos dois campos de golfe".

Além disso, as SDM reconhecem as preocupações relativas aos recursos hídricos e à sensibilidade ambiental do Porto Santo. Nesse sentido, "a gestão ambiental do empreendimento deve ser apreciada com base nos estudos realizados, nas condições estabelecidas pelas autoridades ambientais e nos resultados efectivos das monitorizações, e não através de afirmações que desconsiderem o histórico e a documentação técnica existente".

"Quanto à classificação do Porto Santo como Reserva da Biosfera da UNESCO, entendemos que esta constitui uma responsabilidade acrescida para todas as entidades públicas e privadas que desenvolvem atividades no Porto Santo. Essa responsabilidade deve traduzir-se em práticas concretas de protecção ambiental, gestão sustentável dos recursos e cumprimento rigoroso das obrigações legais", frisa.

"Por tudo isto, consideramos que a denúncia apresentada pela Quercus não reflecte o percurso de planeamento, avaliação e acompanhamento ambiental deste projecto", assume em comunicado, acrescentando que "o desenvolvimento turístico do Porto Santo e a protecção ambiental não são objectivos incompatíveis. São dimensões que devem caminhar em conjunto, com responsabilidade, respeito pela lei, rigor técnico e fiscalização".

"Reafirmamos, por isso, o compromisso com o cumprimento das obrigações ambientais, a transparência dos procedimentos e a valorização sustentável do Porto Santo, respeitando os seus recursos naturais e o estatuto que lhe foi reconhecido enquanto Reserva da Biosfera", assumem as SDM, concluindo que "a defesa do ambiente faz-se com factos, conhecimento técnico, documentação e responsabilidade".

