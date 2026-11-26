Uma mulher de 85 anos ficou ferida na sequência de uma queda no interior da sua residência, no Campo de Baixo, no Porto Santo.

O alerta foi dado pelas 12h03, tendo os Bombeiros Voluntários do Porto Santo mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à idosa.

A vítima apresentava um hematoma na cabeça e foi transportada ao Serviço de Urgências do Centro de Saúde do Porto Santo, onde ficou em observações.