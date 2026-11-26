Idosa de 85 anos cai em casa no Porto Santo
Vítima sofreu hematoma na cabeça e ficou em observações no Centro de Saúde
Uma mulher de 85 anos ficou ferida na sequência de uma queda no interior da sua residência, no Campo de Baixo, no Porto Santo.
O alerta foi dado pelas 12h03, tendo os Bombeiros Voluntários do Porto Santo mobilizado uma ambulância e dois operacionais para prestar assistência à idosa.
A vítima apresentava um hematoma na cabeça e foi transportada ao Serviço de Urgências do Centro de Saúde do Porto Santo, onde ficou em observações.
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