O madeirense Tiago Berenguer festejou há instantes mais uma vitória nos Internacionais de Portugal de sub-19 em badmintno, repetindo assim o feito que tinha alcançado na edição de 2024.

No Centro de Alto Rendimento das Caldas da Rainha, e numa final 100% portuguesa o jogador do Club Sports da Madeira foi mais forte que Martim Marques na final de singulares masculinos ao triunfar por 2-0, com os parciais dos sets a serem de 21-9 e 21-3.

De referir que o jovem madeirense, não cedeu qualquer ser ao longo da 18.ª edição do evento que integra o calendário oficial da Federação Internacional da modalidade (BWF)