Portugal anuncia mais 3,2 ME em fundos internacionais de acção climática
Portugal anunciou hoje na COP31 um contributo adicional de 3,2 milhões de euros em fundos internacionais de ação climática, dos quais um milhão para o Fundo de Adaptação e outro para apoiar o setor energético da Ucrânia.
O anuncio foi feito num discurso em português pela ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, no plenário da 31.ª Conferência das Partes na Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas (COP31), em Antália, na Turquia.
"Em 2026, Portugal investiu 3,7 milhões de euros em fundos internacionais de ação climática", afirmou a ministra, que nesta COP31, negoceia em nome da União Europeia o dossiê da transição justa, em articulação com o Brasil e a África do Sul.
"É com esse mesmo compromisso que anunciamos hoje, aqui na COP31, um contributo adicional de 3,2 milhões de euros, dos quais um milhão para o Fundo de Adaptação e um milhão destinados a solidariedade com a Ucrânia para o setor energético", frisou a responsável portuguesa.
"Para Portugal, a cooperação internacional é essencial, com particular atenção aos países africanos de língua oficial portuguesa, apoiando a transição energética, a adaptação e o reforço de capacidades, através de instrumentos inovadores, como a reconversão de dívida em investimento climático", frisou.
Maria da Graça Carvalho garantiu que o país "continuará firmemente empenhado em prosseguir uma ação climática ambiciosa e em contribuir, com medidas concretas, para o esforço coletivo que este desafio exige".
A ministra do Ambiente vai ainda apresentar hoje o "Roteiro para a Transição dos Combustíveis Fósseis", considerando essencial "acelerar o abandono justo, ordenado e equitativo" dos combustíveis fósseis.
Segundo um comunicado hoje divulgado pelo Ministério do Ambiente e Energia, Portugal considera essencial "reforçar a segurança energética e garantir o cumprimento dos objetivos nacionais de descarbonização e de neutralidade climática até 2045".
Segundo o comunicado, a iniciativa reflete a determinação do Governo "em acelerar a eletrificação da economia e reduzir a dependência do petróleo e do gás natural, particularmente nos transportes, na indústria e nos edifícios".
O roteiro pretende consolidar os progressos já alcançados, avaliar os instrumentos existentes e identificar medidas adicionais que permitam acelerar a transição energética, "com custos acessíveis para as famílias e competitivos para as empresas".
Mais tarde, a ministra vai participar no evento ministerial de alto nível da Aliança Internacional para a Resiliência à Seca (IDRA), dedicado ao reforço da cooperação internacional na prevenção e resposta aos impactos da seca e preside a reunião promovida por Portugal com representantes dos Estados-Membros do Sul da União Europeia para analisar o impacto do Comércio Europeu de Licenças de Emissão (CELE) aplicado ao transporte marítimo nos portos europeus.