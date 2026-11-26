A Serra de Água vai transformar-se, este sábado e domingo, num ponto de encontro para o futuro do andebol regional, ao acolher o 1.º Torneio em Concentração de Andebol Sub-14. Dois dias de competição, talento e entusiasmo, com cerca de 200 jovens atletas em campo, numa iniciativa que pretende valorizar a formação e aproximar a modalidade de diferentes localidades da Região.

O Pavilhão da Serra de Água será o palco desta primeira edição, que reúne os clubes madeirenses com equipas neste escalão, alguns deles com mais do que uma formação em competição. Uma oportunidade para os jovens andebolistas mostrarem o seu potencial, colocarem à prova o trabalho desenvolvido ao longo da época e, acima de tudo, viverem a modalidade num ambiente de partilha e convívio.

O programa abre no sábado, dia 28, com os encontros do escalão Sub-14 masculino, ficando a jornada de domingo, dia 29, reservada à competição feminina.

Para além da vertente competitiva, o torneio assume particular importância na descentralização do andebol, levando a dinâmica da modalidade para fora do Funchal e proporcionando a outras localidades da Região a oportunidade de acolher eventos desportivos desta dimensão.

Mais do que encontrar vencedores, a iniciativa pretende celebrar o andebol de formação, incentivar a prática desportiva e fortalecer os valores de equipa, amizade e companheirismo. Na Serra de Água, o fim de semana será, assim, dedicado aos jovens que representam o presente e, sobretudo, o futuro do andebol madeirense.