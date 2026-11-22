Benfica, recordista da Taça, visita Torreense, detentor do troféu
Marítimo já garantiu a passagem aos oitavos-de-final, ao afastar o Desportivo de Chaves nos penáltis
O Benfica, recordista de vitórias na prova, visita hoje o Torreense, atual detentor do troféu, no encontro mais esperado e que fecha a quarta eliminatória da Taça de Portugal de futebol, no Estádio Nacional, no Jamor.
Com 26 Taças no seu museu, o Benfica defronta o atual 13.º classificado da II Liga, emblema que detém a Taça de Portugal, depois da surpreendente vitória em 2025/26 sobre o Sporting (2-1) na final do Jamor, e que partilha esta época com os 'encarnados' a participação na Liga Europa.
O Torreense inicia a defesa da Taça de Portugal perante um adversário que tem como objetivo definido regressar ao Estádio Nacional e voltar a levantar o troféu, algo que já não faz desde 2017.
O encontro está agendado para as 20:45, no habitual palco da final da prova.
Também hoje, destaque em Barcelos para a recepção do Gil Vicente ao Olhanense, dos distritais, para a deslocação do Rio Ave ao Vianense, da Liga 3, e para embate na Reboleira entre Estrela da Amadora e Portimonense, da II Liga.
FC Porto, Sporting, Sporting de Braga, Marítimo, Tondela (II Liga), Felgueiras (II Liga), Atlético (Liga 3) e Mafra (Liga 3) são as equipas já apuradas para os oitavos de final.
Programa e resultados da quarta eliminatória
- Sexta-feira, 20 nov:
(+) FC Porto (I) - Paredes (L3), 1-1 (1-1 ap, 3-1 gp)
- Sábado, 21 nov:
(+) Atlético (L3) - Casa Pia (I), 1-0
(+) Mafra (L3) - Arouca (I), 2-1
AVS (II) - (+) Tondela (II), 1-5
Estoril Praia (I) - (+) Felgueiras (II), 2-3
(+) Marítimo (I) - Desportivo de Chaves (II), 0-0 (0-0, 3-2 gp)
(+) Sporting (I) - União da Serra (CP), 4-0
Vitória de Guimarães (I) - (+) Sporting de Braga (I), 0-2
- Domingo, 22 nov:
Sanjoanense (CP) - Académica (II), 11:00
Gil Vicente (I) - Olhanense (D), 14:00
Vianense (L3) - Rio Ave (I), 14:00
Vitória de Sernache (L3) - Lusitânia de Lourosa (II), 14:00
Farense (II) - Fátima (CP), 15:00
Estrela da Amadora (I) - Portimonense (II), 18:00
União de Leiria (II) - Leça (L3), 19:30
Torreense (II) - Benfica (I), 20:45