Juan dos Ramos dá rosto aos apelos das famílias na imprensa nacional
Luso-descendente da Ponta do Sol, detido desde 2019, integra a reportagem do PÚBLICO sobre os presos políticos na Venezuela
Confira os títulos dos jornais de hoje e, na galeria, as suas capas
A angústia das famílias de quatro presos políticos luso-venezuelanos, entre eles Juan dos Ramos, descendente de madeirenses da Ponta do Sol, está em destaque no Público. Sob o título "Quero passar o Natal com o meu pai", a reportagem de Leonor Alhinho dá voz aos familiares que continuam à espera da liberdade dos seus, numa altura em que dois dos casos permanecem envoltos em secretismo e aqueles que já saíram da prisão vivem sob vigilância e em silêncio. A fotografia de Juan dos Ramos acompanha a peça, que retoma uma realidade que o DIÁRIO tem acompanhado de perto.
Carlos Fernandes exige libertação imediata de coronel luso-venezuelano após decisão das Nações Unidas
O deputado do PSD-Madeira, Carlos Fernandes, considera que a decisão das Nações Unidas sobre a detenção do coronel luso-venezuelano Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos representa um "passo fundamental" na luta pela sua liberdade e um reconhecimento internacional das graves violações dos direitos humanos de que tem sido vítima.
Filha de detido luso-venezuelano garante que o pai está vivo
Encontro com director regional das comunidades e cooperação externa decorreu no Palácio do Governo, esta tarde
Nos desportivos destaque para o apuramento do Marítimo para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, depois de afastar o Desportivo de Chaves no desempate por grandes penalidades (3-2), após um empate sem golos. Igualmente em evidência o treinador madeirense Leonardo Jardim, que conduziu o Flamengo à conquista do campeonato brasileiro, confirmada com um empate frente ao Palmeiras.
Confira os títulos dos jornais de hoje:
Público
- "Inspectores pedem 11 milhões de euros ao Estado para compensar fim do SEF"
- "Espanha. A uma semana das eleições com a mudança no horizonte"
- "Convenção do Chega. Ventura impõe lei da rolha e ensaia partido para governar"
- "Orçamento da UE. Corte proposto por Costa é insuficiente para frugais"
- "Transição energética. Há 1.500 milhões para apoios, de painéis solares a carros eléctricos"
- "Lusovenezuelanos. Os quatro presos políticos: 'Quero passar o Natal com o meu pai'"
- "Hèctor Parra. 'A opera tem hoje de saber expressar que somos todos iguais'"
- "Miguel Castelo-Branco. 'Um professor não pode dizer que não quer um autista na sala'"
Jornal de Notícias
- "Vereador da Maia justifica 82 mil euros não declarados com ganhos no póquer"
- "Tendas à porta do Parlamento"
- "Entrevista JN/TSF. 'Vemos no PS uma espécie de política subterrânea de minas escondidas'. Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares"
- "Influencers. Compram notas falsas online para fingir riqueza nas redes sociais"
- "Porto. Banco de Córneas do Santo António garante 300 transplantes por ano"
- "Cultura. Circo, bailados e concertos para alegrar as crianças no Natal"
- "Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Leão faminto mas só na segunda parte"
- "V. Guimarães 0-2 Braga. Vitorianos batidos em casa por eterno rival"
Correio da Manhã
- "Burlona do amor diz que é inocente"
- "Leão goleia em 15 minutos"
- "Cenário de penáltis alerta Benfica"
- "Onda de apoio a Moura não evita saída em janeiro"
- "Acampada muda-se para o parlamento"
- "Medida de Chega e PS pode agravar 700 mil contratos"
- "Novo Santuário de Balasar à espera do Papa Leão XIV"
- "Chuva forte castiga país"
- "MP quer pena máxima para PSP violador"
- "GTA VI: Jogo da moda tem restaurante português"
- "Vampiro que foi galã e Batman é 007"
- "Carolina Loureiro: atriz é o novo amor de Rúben Dias"
O Jogo
- " Taça de Portugal. V. Guimarães 0-2 Braga. Guerreiros. Golos de Ricardo Horta e Fran Navarro afastam rival minhoto"
- "Tiago Margarido. 'Competição decidida num lance dúbio'"
- "Franclim Carvalho. 'Soubemos sofrer na segunda parte'"
- "Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Uma hora a escalar a serra"
- "Paulo Fonseca. 'Exagerámos na iniciativa individual'"
- "Pedro Emanuel. 'Foi o meu último jogo no clube'"
- "Tomba-Gigantes. Três equipas do principal escalão eliminadas. Atlético-Casa Pia 1-0. Mafra-Arouca 2-1. Aves SAD-Tondela 1-5. Estoril-Felgueiras 2-3. Marítimo-Chaves 0-0 (3-2, g.p.)"
- "FC Porto. Moura blindado no balneário. Psicólogo explica recuperação"
- "Verba de 50 MEuro por Mora entra neste exercício"
- "Torreense-Benfica. 'Obrigação é passar'. Marco Silva sem rodeios"
- "Internacional. Leonardo Jardim campeão brasileiro"
A Bola
- " Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Leão escalou a serra. Sporting segue em frente na taça em jogo no qual Paulo Fonseca geriu o plantel"
- "'Tenho uma crença enorme na equipa'. Paulo Fonseca"
- "Benfica. 'Temos a obrigação de estar na próxima eliminatória'. Marco Silva"
- " V. Guimarães 0-2 Braga. Dérbi minhoto sorriu aos guerreiros"
- "Brasil. Flamengo, de Jardim, é campeão"
- "FC Porto. Dragão mima Francisco Moura"
- "André Villas-Boas só admite vendas na próxima janela de transferências se não hipotecar o bicampeonato"
Record
- "Leão saiu da jaula"
- "Razia na 1.ª Liga: Atlético, Mafra e Felgueiras tombam gigantes"
- "Marco Silva mantém tabu na baliza mas nem pensa no despedimento"
- "Tomás Araújo de volta"
- "Aursnes ainda de fora"
- "Todos com Moura"
- "Jardim campeão em casa de Abel"