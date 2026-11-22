A angústia das famílias de quatro presos políticos luso-venezuelanos, entre eles Juan dos Ramos, descendente de madeirenses da Ponta do Sol, está em destaque no Público. Sob o título "Quero passar o Natal com o meu pai", a reportagem de Leonor Alhinho dá voz aos familiares que continuam à espera da liberdade dos seus, numa altura em que dois dos casos permanecem envoltos em secretismo e aqueles que já saíram da prisão vivem sob vigilância e em silêncio. A fotografia de Juan dos Ramos acompanha a peça, que retoma uma realidade que o DIÁRIO tem acompanhado de perto.

Carlos Fernandes exige libertação imediata de coronel luso-venezuelano após decisão das Nações Unidas O deputado do PSD-Madeira, Carlos Fernandes, considera que a decisão das Nações Unidas sobre a detenção do coronel luso-venezuelano Juan Francisco Rodríguez Dos Ramos representa um "passo fundamental" na luta pela sua liberdade e um reconhecimento internacional das graves violações dos direitos humanos de que tem sido vítima.

Filha de detido luso-venezuelano garante que o pai está vivo Encontro com director regional das comunidades e cooperação externa decorreu no Palácio do Governo, esta tarde

Nos desportivos destaque para o apuramento do Marítimo para os oitavos-de-final da Taça de Portugal, depois de afastar o Desportivo de Chaves no desempate por grandes penalidades (3-2), após um empate sem golos. Igualmente em evidência o treinador madeirense Leonardo Jardim, que conduziu o Flamengo à conquista do campeonato brasileiro, confirmada com um empate frente ao Palmeiras.

Confira os títulos dos jornais de hoje:

Público

- "Inspectores pedem 11 milhões de euros ao Estado para compensar fim do SEF"

- "Espanha. A uma semana das eleições com a mudança no horizonte"

- "Convenção do Chega. Ventura impõe lei da rolha e ensaia partido para governar"

- "Orçamento da UE. Corte proposto por Costa é insuficiente para frugais"

- "Transição energética. Há 1.500 milhões para apoios, de painéis solares a carros eléctricos"

- "Lusovenezuelanos. Os quatro presos políticos: 'Quero passar o Natal com o meu pai'"

- "Hèctor Parra. 'A opera tem hoje de saber expressar que somos todos iguais'"

- "Miguel Castelo-Branco. 'Um professor não pode dizer que não quer um autista na sala'"

Jornal de Notícias

- "Vereador da Maia justifica 82 mil euros não declarados com ganhos no póquer"

- "Tendas à porta do Parlamento"

- "Entrevista JN/TSF. 'Vemos no PS uma espécie de política subterrânea de minas escondidas'. Carlos Abreu Amorim, ministro dos Assuntos Parlamentares"

- "Influencers. Compram notas falsas online para fingir riqueza nas redes sociais"

- "Porto. Banco de Córneas do Santo António garante 300 transplantes por ano"

- "Cultura. Circo, bailados e concertos para alegrar as crianças no Natal"

- "Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Leão faminto mas só na segunda parte"

- "V. Guimarães 0-2 Braga. Vitorianos batidos em casa por eterno rival"

Correio da Manhã

- "Burlona do amor diz que é inocente"

- "Leão goleia em 15 minutos"

- "Cenário de penáltis alerta Benfica"

- "Onda de apoio a Moura não evita saída em janeiro"

- "Acampada muda-se para o parlamento"

- "Medida de Chega e PS pode agravar 700 mil contratos"

- "Novo Santuário de Balasar à espera do Papa Leão XIV"

- "Chuva forte castiga país"

- "MP quer pena máxima para PSP violador"

- "GTA VI: Jogo da moda tem restaurante português"

- "Vampiro que foi galã e Batman é 007"

- "Carolina Loureiro: atriz é o novo amor de Rúben Dias"

O Jogo

- " Taça de Portugal. V. Guimarães 0-2 Braga. Guerreiros. Golos de Ricardo Horta e Fran Navarro afastam rival minhoto"

- "Tiago Margarido. 'Competição decidida num lance dúbio'"

- "Franclim Carvalho. 'Soubemos sofrer na segunda parte'"

- "Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Uma hora a escalar a serra"

- "Paulo Fonseca. 'Exagerámos na iniciativa individual'"

- "Pedro Emanuel. 'Foi o meu último jogo no clube'"

- "Tomba-Gigantes. Três equipas do principal escalão eliminadas. Atlético-Casa Pia 1-0. Mafra-Arouca 2-1. Aves SAD-Tondela 1-5. Estoril-Felgueiras 2-3. Marítimo-Chaves 0-0 (3-2, g.p.)"

- "FC Porto. Moura blindado no balneário. Psicólogo explica recuperação"

- "Verba de 50 MEuro por Mora entra neste exercício"

- "Torreense-Benfica. 'Obrigação é passar'. Marco Silva sem rodeios"

- "Internacional. Leonardo Jardim campeão brasileiro"

A Bola

- " Taça de Portugal. Sporting 4-0 União da Serra. Leão escalou a serra. Sporting segue em frente na taça em jogo no qual Paulo Fonseca geriu o plantel"

- "'Tenho uma crença enorme na equipa'. Paulo Fonseca"

- "Benfica. 'Temos a obrigação de estar na próxima eliminatória'. Marco Silva"

- " V. Guimarães 0-2 Braga. Dérbi minhoto sorriu aos guerreiros"

- "Brasil. Flamengo, de Jardim, é campeão"

- "FC Porto. Dragão mima Francisco Moura"

- "André Villas-Boas só admite vendas na próxima janela de transferências se não hipotecar o bicampeonato"

Record

- "Leão saiu da jaula"

- "Razia na 1.ª Liga: Atlético, Mafra e Felgueiras tombam gigantes"

- "Marco Silva mantém tabu na baliza mas nem pensa no despedimento"

- "Tomás Araújo de volta"

- "Aursnes ainda de fora"

- "Todos com Moura"

- "Jardim campeão em casa de Abel"