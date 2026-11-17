A organização da ADN Race Ponta do Sol anunciou, esta terça-feira, uma alteração ao percurso do Trail Longo, por motivos de segurança, na sequência do temporal da semana passada, que deixou inutilizável a passagem pela ribeira da Ponta do Sol.

Após a Levada Nova, os participantes vão seguir pela Levada do Moinho até à Igreja da Lombada, descendo depois até ao fim da Vereda do Boqueirão, onde retomam o traçado original em direcção à meta.

A vermelho o traçado anulado, a azul o novo trajecto. , Foto DR

O desvio implica também a supressão do abastecimento da Ribeira. Segundo a organização, o ficheiro GPX com o percurso actualizado já está disponível no site da prova.

A ADN Race Ponta do Sol acontece no próximo domingo, dia 22 de Novembro.