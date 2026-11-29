O "comboio de tempestades" no início do ano foi o acontecimento nacional de 2026 eleito pelos jornalistas da agência Lusa, que escolheram ainda os "manifestantes pela habitação" como personalidade nacional do ano.

Desde 2016 que os jornalistas da Lusa escolhem os acontecimentos e as personalidades que marcaram o ano a nível nacional, internacional e na lusofonia.

A lista de temas que foi a votação resultou de um debate entre a Direção de Informação e os editores da agência. A votação, por email, decorreu entre 20 e 27 de novembro. Na votação participaram 138 jornalistas.

+++ Acontecimento nacional do ano +++

Este ano, a redação escolheu "Kristin/Comboio de tempestades" como acontecimento mais marcante, com um total de 74 votos.

Pelo menos 19 pessoas morreram em Portugal, entre o final de janeiro e o início de março, na sequência da passagem das depressões Kristin, Leonardo e Marta, que fizeram também várias centenas de feridos, desalojados e deslocados.

Os "protestos pela habitação" foram o segundo acontecimento nacional mais votado (com 63 votos), tendo a opção "crise na correção dos exames nacionais" recolhido apenas um voto.

+++ Personalidade nacional do ano +++

Na escolha da personalidade nacional do ano, com 61 votos, a redação elegeu os "manifestantes pela habitação", num ano marcado pelas "acampadas" que juntaram pessoas que protestaram, entre outras razões, contra a falta de acesso à habitação, o elevado preço das casas e a aprovação, na generalidade, da nova lei do arrendamento.

O Presidente da República, António José Seguro, (30 votos), o ministro da Administração Interna, Luís Neves, (27) e o futebolista Cristiano Ronaldo (20) dividiram os restantes votos.

+++ Acontecimento internacional do ano +++

A "guerra no Irão e as consequências económicas" do conflito dominam a escolha dos jornalistas da Lusa para o acontecimento internacional de 2025, com 102 votos.

Os EUA e Israel lançaram em 28 de fevereiro um ataque militar contra o Irão, tendo matado durante a ofensiva o 'ayatollah' Ali Khamenei, líder supremo do país desde 1989. Milhares de pessoas morreram desde então. Na frente económica, o preço do petróleo disparou e contagiou outros bens e serviços.

A derrota dos republicanos nas intercalares nos EUA (22 votos) e a vaga de protestos na Europa (14) recolheram menos votos na redação.

+++ Personalidade internacional do ano +++

O presidente norte-americano Donald Trump, que em fevereiro, atacou o Irão e em novembro foi a cara da derrota dos republicados nas intercalares nos EUA, foi a escolha dos jornalistas da Lusa como personalidade internacional do ano, com 58 votos.

Ainda na política americana, Zohran Mamdani tomou posse no início do ano como presidente da câmara de Nova Iorque, tendo sido o segundo 'mayor' mais jovem da história da cidade, o primeiro de ascendência sul-asiática e também o primeiro muçulmano. Recebeu 43 votos da redação da Lusa, à frente de Pedro Sánchez com 36.

+++ Acontecimento da Lusofonia do ano +++

Lula da Silva conseguiu ser reeleito presidente do Brasil, tendo conseguido, de forma inédita, reverter a desvantagem que trazia da primeira volta no confronto com Flávio Bolsonaro.

A vitória de Inácio Lula da Silva recebeu 125 votos dos jornalistas da Lusa como o acontecimento da Lusofonia mais relevante do ano.

As cheias em Moçambique e Cabo Verde (10 votos) e o julgamento do opositor moçambicano Venâncio Mondlane (três votos) foram as outras opções que estiveram em votação.

+++ Personalidade da Lusofonia do ano +++

Na votação para escolher a personalidade lusófona do ano, Lula da Silva volta a ficar no lugar mais alto do pódio, com 69 votos.

O guarda-redes Vozinha foi escolhido para o 'onze' ideal do Mundial 2026 e foi a cara da seleção de Cabo Verde que se estreou num Mundial de futebol e só foi travada pela poderosa Argentina, de Lionel Messi. O atleta cabo-verdiano conseguiu 42 votos na votação da personalidade da Lusofonia do ano.

O músico Dino d'Santiago (com 19 votos) e a ativista social moçambicana Graça Machel (oito votos) encerram a lista das escolhas da Lusa para personalidade lusófona de 2026.